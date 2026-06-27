Día del Boludo: la curiosa historia detrás de esta celebración y quién fue el primero de todos

Cada 27 de junio, las redes sociales vuelven a llenarse de memes y mensajes por el "Día Nacional del Boludo", una efeméride tan curiosa como particular.

Aunque no forma parte del calendario oficial, la fecha es recordada y celebrada por miles de argentinos que aprovechan la ocasión para compartir desde chistes hasta reflexiones sobre la famosa "viveza criolla".

La iniciativa nació como una campaña que buscó reivindicar la honestidad frente a la llamada "viveza criolla".

¿Por qué se celebra el Día Nacional del Boludo?

De acuerdo con la versión más difundida, el Día Nacional del Boludo surgió en 2009 cuando una agencia de marketing lanzó un sitio web para promover una campaña que buscaba reivindicar a las personas que "hacen las cosas bien".

La propuesta invitaba a valorar la honestidad, la solidaridad y el respeto por las reglas frente a la denominada "viveza criolla", una conducta que muchas veces es vista como sinónimo de astucia, aunque implique perjudicar a otros.

En aquel portal, que ya no se encuentra disponible, los impulsores explicaban que la jornada pretendía homenajear a quienes, por actuar correctamente, terminaban siendo considerados "boludos".

Según su planteo, seguir las normas, respetar al prójimo o priorizar el interés colectivo no debía interpretarse como un signo de ingenuidad, sino como un valor digno de reconocimiento.

¿Quién fue el primer "boludo"?

Una de las historias que acompañó la campaña vinculó la fecha con un episodio ocurrido el 27 de junio de 1806, durante las primeras Invasiones Inglesas.

Según esa interpretación, las autoridades del entonces Virreinato del Río de la Plata intentaron evitar un enfrentamiento con las tropas británicas y terminaron entregando Buenos Aires.

En ese contexto, los creadores de la iniciativa señalaron de manera simbólica al virrey Rafael de Sobremonte como el "primer boludo patrio", una expresión utilizada con tono humorístico para reforzar el mensaje de la campaña.

Sin embargo, esa denominación no forma parte de la historiografía tradicional, sino que corresponde a la narrativa creada y sostenida a nivel colectivo a lo largo de los años.

Con el paso de los años, la fecha trascendió su origen y hoy vuelve a cobrar protagonismo gracias a los memes, las redes sociales y el humor de los argentinos.

La celebración continuó creciendo gracias a internet y las redes sociales. De esta manera, cada 27 de junio, miles de usuarios vuelven a recordar la fecha con publicaciones, memes y debates sobre el verdadero significado de ser "boludo".

Para algunos es simplemente una broma; para otros, una oportunidad para reivindicar valores como la honestidad, la solidaridad y el respeto por los demás.





