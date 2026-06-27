Día del Biólogo: por qué se celebra cada 27 de junio

Cada 27 de junio se celebra en la Argentina el Día Nacional del Biólogo, una fecha que homenajea a quienes dedican su trabajo al estudio de la vida y de los seres vivos. La conmemoración tiene un origen histórico que se remonta a los primeros años del proceso independentista y está estrechamente vinculada con Bernardino Rivadavia.

La efeméride recuerda el 27 de junio de 1812, cuando el Primer Triunvirato oficializó la propuesta impulsada por Rivadavia para crear un Museo de Historia Natural en Buenos Aires. Aquel acto es considerado el primer antecedente oficial relacionado con la biología en el país y marcó el inicio del desarrollo de las ciencias naturales en la Argentina.

La profesión del biólogo abarca una enorme cantidad de disciplinas dedicadas a comprender el funcionamiento de la vida. Sus tareas incluyen la investigación científica y el trabajo en áreas como la zoología, la botánica, la genética, la biología molecular, la microbiología y la conservación del ambiente, entre muchas otras.

El museo que soñó Bernardino Rivadavia

Aunque la iniciativa nació en 1812, el proyecto tardó varios años en concretarse. Recién en 1823, cuando Bernardino Rivadavia era ministro del gobernador Martín Rodríguez, la idea volvió a tomar impulso.

Finalmente, el Museo de Historia Natural abrió sus puertas en 1826 y continuó creciendo durante los años siguientes, ya con Rivadavia como presidente. Con el tiempo, el establecimiento adoptó el nombre de Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, en homenaje a su impulsor.



