Encargó una torta con temática de tiburón para un cumpleaños y recibió algo insólito: "El ñiburón"

Para muchos cumpleaños, la torta es mucho más que un postre: también forma parte de la decoración y de las fotos del festejo. Por eso, una joven decidió encargar un diseño inspirado en un tiburón, pero el resultado estuvo muy lejos de lo que imaginaba.

Vale, la protagonista de esta insólita historia, compartió el resultado en su cuenta de TikTok, donde publica bajo el usuario "vale_re1512", y captó rápidamente la atención de miles de personas.

En la primera imagen que compartió la joven se ve el diseño que había pedido para el cumpleaños. La torta tiene una forma alta y redonda, con distintos tonos de azul que van desde un color oscuro en la base hasta un celeste más claro en la parte superior. A su alrededor, figuran muffins decorados con crema y pequeñas aletas arriba.

En la superficie, una decoración en tonos blancos y celestes busca representar las olas del mar. Desde el centro emerge la figura de un tiburón gris con la boca abierta, dientes bien marcados y una apariencia cuidada que se asemeja bastante al animal real.

En la segunda parte del video aparece la torta que finalmente recibió, con un resultado muy diferente al diseño original. Lejos de enojarse, la joven se tomó la situación con humor y escribió: "No me quejo. Es el mejor pastel que he recibido".

Video: así es la torta que le llegó a la chica del cumpleaños





Aunque buscaba imitar el diseño original, la torta que llegó al cumpleaños tenía una forma muy diferente. Con una terminación más artesanal y menos detallada, el resultado provocó risas entre quienes vieron el video.

La mayor diferencia estuvo en el tiburón. La figura sobresalía del centro de la torta con una cabeza mucho más grande de lo esperado, pintada en tonos oscuros y con rasgos marcados que le daban una apariencia particular.

Sus ojos redondos, la mirada fija y una enorme boca repleta de dientes desparejos terminaron por convertirlo en el foco de todas las bromas.

Las reacciones al tiburón que se volvió viral

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios aprovecharon la situación para hacer bromas sobre el aspecto del tiburón, otros salieron a destacar el trabajo de la pastelera y el esfuerzo detrás de la preparación.

Entre las respuestas más divertidas aparecieron mensajes como: "El ñiburón"; "El que hizo el pastel: mi primera chamba..."; "La cosa es que de miedo"; "Nadie hace un cachalote de gran magnitud"; y "Mezcla de Liberen a Willy, Mehalodón y Tremors".

Así es la torta de tiburón que recibió la chica (TikTok/@vale_re1512).

También hubo quienes pidieron no burlarse del resultado y valoraron la intención de quien aceptó el encargo. "Pero entiendan que la pastelera los hizo con mucho esfuerzo y eso deben respetar encima que la torta esta re linda" y "Chicas es re difícil hacer eso seguramente la pastelera le puso todo lo mejor que pudo para hacerlo para mí no está tan mal solo un poco más chico", escribieron.

La publicación superó los 200 mil "Me gusta" en TikTok y acumuló más de mil comentarios. Entre chistes, comparaciones y mensajes de apoyo, el peculiar tiburón terminó convirtiéndose en el verdadero protagonista.