Pidió una torta inspirada en su marca de ollas favorita y recibió algo muy diferente: "Reírme para no llorar"

Una mujer celebró su cumpleaños con una temática particular que reflejaba una de sus mayores pasiones. Sin embargo, lo que prometía ser uno de los detalles más llamativos de la fiesta terminó captando la atención por un motivo completamente distinto.

La torta, que debía convertirse en la estrella del festejo, se volvió viral por su fallida ejecución. La cumpleañera, fanática de una reconocida marca de ollas y sartenes, había decidido que su torta tuviera la forma de uno de estos productos.

La idea era replicar con precisión el diseño de una olla. No obstante, el resultado final fue muy distinto a lo esperado.

Pidió una torta con la forma de su olla favorita y le llegó algo inesperado





La usuaria de TikTok "catacookies", protagonista de la historia, compartió en su cuenta el clásico contraste de "expectativa versus realidad".

En la primera imagen se observa el modelo que había solicitado: una torta con forma de olla en tono rosa, con detalles cuidadosamente trabajados y un acabado que imitaba de manera convincente el objeto original.

Sin embargo, la segunda imagen muestra el producto recibido con algunas diferencias. Si bien mantenía una forma y tamaño similares, las terminaciones dejaban mucho que desear.

La tapa y las asas lucían desprolijas, con abolladuras visibles, y el detalle en el mango de la tapa presentaba una inscripción poco clara.

A esto se sumó el estado de la cobertura. El color elegido fue un verde aguamarina, pero lejos de verse firme y mate como en la referencia, la superficie parecía casi derretida, lo que acentuaba aún más el contraste entre lo pedido y lo entregado.

Pese al disgusto inicial, la mujer optó por tomarse la situación con humor. En la descripción del video escribió "reírme para no llorar", frase que sintetiza su reacción. En las imágenes del festejo se la puede ver riendo junto a sus invitadas mientras sostiene la torta.

Las redes reaccionaron con humor ante el resultado





Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, el video se llenó de comentarios de usuarios que encontraron en la situación un motivo para bromear. Las reacciones no tardaron en multiplicarse, con mensajes que combinaron ironía y humor.

Entre los comentarios más destacados se leyeron: "Es como comprar una trucha"; "¿A quién no se le cayó la tapa un par de veces?"; "Lo más cerca que voy a estar de tener una"; "Cuando te dicen: ‘Dejá, amiga, yo tengo una pastelera que cobra más barato'"; "¿Objeto o pastel?"; y "Es más probable tener una torta así que la olla original".