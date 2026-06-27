Encargó una tierna torta de Hello Kitty y le llegó algo espeluznante: "Parece Hola Katty"

Lo que tenía que ser uno de los detalles más tiernos de su baby shower terminó convirtiéndose en una anécdota difícil de olvidar. Una futura mamá encargó una torta con Hello Kitty como protagonista, pero la versión que recibió estuvo muy lejos de lo que esperaba.

La joven compartió en TikTok la imagen de referencia que había enviado a la pastelera. Se trataba de una torta rectangular decorada prolijamente, con una cobertura amarilla y detalles de glaseado rosa alrededor de los bordes.

En el centro aparecía Kitty de cuerpo entero, elaborada con distintos colores de glaseado. El personaje tenía su clásico moño rosa, un vestido del mismo tono y una flor en una de sus manos.

El diseño se completaba con flores decorativas en las esquinas, en tonos rosa, blanco, amarillo y violeta, que sumaban un estilo delicado y perfecto para la celebración.

Así es la torta de Hello Kitty que quería la mujer para su baby shower (TikTok/@leslie_loee).

Esto, sin embargo, estuvo muy lejos de lo que finalmente recibió la clienta. A simple vista, la torta presentaba varios problemas de terminación: la figura de la gatita lucía agrietada, con un acabado irregular y detalles que poco tenían que ver con el diseño original.

Video: así fue la torta de Hello Kitty que recibió la futura mamá





Aunque algunos elementos del diseño original se mantuvieron, como el moño y el vestido rosa, varios detalles quedaron en el camino. Por ejemplo, la pequeña flor que el personaje tenía en una de sus manos directamente no apareció en la versión final.

Además, la pastelera agregó una inscripción en glaseado negro con la frase "Baby Shower Lia", seguramente un pedido de la clienta. El texto ocupaba gran parte de la superficie de la torta y presentaba una terminación poco prolija.

La torta de Hello Kitty que recibió (TikTok/@leslie_loee).

Las diferencias también se notaban en la figura principal: Kitty lucía más alargada de lo esperado, con la cabeza ligeramente desplazada y proporciones que no coincidían con el diseño original, con detalles irregulares en los bigotes y otros acabados.

"Es un Hola Katty": la reacción de los usuarios a la torta viral





El video fue publicado en TikTok por la usuaria "leslie_loee" y acumuló más de 247.000 "Me gusta" y cientos de comentarios de usuarios que opinaron sobre la llamativa diferencia entre la torta pedida y la que finalmente recibió la futura mamá.

Entre las primeras respuestas que aparecieron se destacó una que señalaba: "Cuando uno quiere algo bien, aunque no nos guste hay que pagar caro. Lo barato sale caro". Otro usuario resumió su impresión con una breve frase: "Es un ñastel".

También hubo comentarios que tomaron la situación con humor. Algunas de las respuestas más destacadas fueron: "No veo el chiste, está lindo y quien lo haya hecho creo que se esmeró por hacer lo mejor posible"; "Se acerca a la idea. Nos volvimos muy superficiales; lo mas importante es el sabor y que está la intencion"; "Creció Kitty"; "Decoraciones by Nerea"; "Es un Hola Katty" y "Yo estaba llorando, pero viendo este pastel me volví a reír".