La teoría conspirativa que predice quién será el campeón del Mundial 2026

La finalización de la fase de grupos del Mundial 2026, con sus respectivos clasificados, dio lugar a una serie de teorías conspirativas en redes sociales, en donde muchos aseguran que el ganador del torneo podría estar predestinado por una desopilante razón.

Una de las teorías que más trascendencia ganó en las últimas horas detalla que para acertar quién será el campeón del mundo deben prestarle atención a la identidad visual que presenta la edición de la competencia.

El vínculo en común se daría entre las paletas de colores de los torneos y las equipaciones de los equipos que terminan imponiéndose en la final, como parte de una prefiguración de la identidad visual.

Cuál es la relación entre el torneo oficial y los ganadores, según esta teoría

Los defensores de esta curiosa teoría que ganó terreno en las redes sociales destacan que el esquema cromático del Mundial Qatar 2022, compuesto por dos tonalidades de azul, un amarillo dorado y un tono burdeos tiene una relación directa con la camiseta de la Selección Argentina y elementos de su escudo nacional.

Sin embargo, esta conjetura tiene algunas inconsistencias debido a que en Rusia 2018 habían utilizado tonos de azul oscuro, negro, rojo y amarillo. Los tonos de azul oscuro pueden vincularse a la camiseta de Francia, pero el resto de la paleta puede emparejarse a la bandera de Bélgica que quedó tercera en esa edición.

¿El campeón del mundo está vinculado a los colores oficiales del torneo?

Por su parte, durante Brasil 2014, el punto cromático establecía colores vivos con una mezcla entre amarillos, verdes, rojos y naranjas aunque el campeón en aquella edición había sido Alemania. Ante estas dificultades, los impulsores de esta teoría aseguraron que la vinculación tiene que ver con los colores oficiales y la camiseta alternativa del equipo germano.

Quién sería el campeón de esta edición

La combinación entre los colores rojo, blanco y verde asegura que uno de los principales candidatos a optar el título es Portugal debido a la presencia de los escudos azules en el blasón de la bandera portuguesa.

Otra de las predicciones que apuntan a que el elenco luso podría consagrarse campeón en Estados Unidos es un capítulo de Los Simpson emitido en 1997 en el que destaca que Portugal es una de las selecciones que pelean por ser la mejor del mundo y refuerza esta teoría.