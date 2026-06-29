Pidió una torta de El Rey León y le llegó algo insólito: "Parece un pingüino"

Con la ilusión de sorprender en un cumpleaños, una mujer encargó una torta inspirada en El Rey León. Cuando recibió el pedido, sintió que el resultado estaba lejos de la imagen de referencia y decidió mostrar la comparación en redes sociales.

Inesperadamente, la usuaria no recibió el apoyo que deseaba y decenas de personas saltaron a defender a la pastelera. Lejos de sumarse a las críticas, muchos destacaron el trabajo realizado, recordaron que se trataba de una elaboración artesanal y cuestionaron la exposición pública.

A través de gestos, risas y la comparación de las imágenes, la protagonista dejó en claro que el resultado no había cumplido con sus expectativas y expuso, de manera implícita, una crítica.

El video comienza con una imagen de referencia elegida por la clienta. Se trata de una torta de dos pisos decorada con los principales personajes de la famosa película de Disney, como Simba, Mufasa, Nala, Rafiki y Timón.

Las figuras lucen con un acabado muy prolijo e incluso, a simple vista, parecen ser muñecos prefabricados en plastico y colocados sobre la torta.

Para reforzar la comparación, la usuaria acompañó la imagen de muestra con la leyenda "Lo que pedimos" y un emoji de una carita enamorada, dejando en claro que ese era el modelo que había elegido. A continuación, exhibió la torta que recibió para que los usuarios sacaran sus propias conclusiones.

Instantes después, la grabación muestra el producto entregado por la pastelera. Aunque las figuras presentan un estilo diferente y un modelado más artesanal, conservan los personajes principales, la temática, los colores predominantes y la estructura general del diseño.

Entre risas y burlas, la protagonista dejó en evidencia su decepción por el resultado final y lanzó una crítica implícita hacia el trabajo de la pastelera, al exponer la comparación frente a miles de usuarios.

Lejos de recibir el apoyo esperado, la publicación se llenó de comentarios en defensa de la emprendedora. Muchos usuarios remarcaron que el trabajo manual requiere horas de dedicación y que no es justo comparar figuras elaboradas a mano con muñecos industriales.

Lo que llegó, inidgnó a la compradora y enamoró a TikTok.

"Está bonita", escribió una usuaria, mientras que otra comentó"Solo las que trabajamos haciendo esas piezas sabemos lo difícil que es hacerlas cuando vamos empezando. Te aseguro que esa persona le puso mucho empeño a ese pastelito".

En la misma línea, otra internauta señaló la diferencia entre ambos trabajos: "Lo que pasa es que la primera imagen los muñecos son de plástico. La segunda son hechos a mano con fondant. La verdad no están tan mal".

Con el correr de las horas, los comentarios positivos siguieron multiplicándose. "Me gustó mucho la que te hicieron", expresó una usuaria. Incluso otra fue más allá y aseguró: "Deberías dejar los datos de la persona porque quedó bien bonito, quiero uno igual".

Así, lo que pretendía convertirse en un escrache terminó generando el efecto contrario. La mayoría de los usuarios valoró el esfuerzo, el trabajo artesanal y el compromiso de la pastelera, dejando como enseñanza que detrás de cada creación hecha a mano hay dedicación, aprendizaje y muchas horas de trabajo.