La sorpresiva predicción de una tarotista sobre el campeón del Mundial 2026: "Ninguno de los equipos...."

El Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá sorprendió a propios y extraños por todo lo que trajo: la pronta eliminación de grandes potencias futbolísticas, resultados sorpresivos y la injerencia de personalidades extrafutbolísticas que causaron furor en las redes sociales.

Es así el caso de una tarotista que vaticinó que la resolución del campeonato del mundo "va a ser bastante sorpresiva" porque ninguno de los equipos que compitieron hasta el momento mostró una supremacía.

"En todos los partidos la gente va a creer que va a pasar algo y al final no pasa o a última hora piensan que no pasa algo y termina pasando", argumentó Irina Cuesta sobre la igualdad que presentó el Mundial.

La tarotista y numeróloga española enfatizó que la selección comandada por Luis de la Fuente puede conseguir buenos resultados, pero que "se quedará clavada" sin poder coronarse. Sin embargo, vaticina que podría llegar a una hipotética semifinal.

España deberá medirse ante Austria por los 16avos de final, tras haberse quedado con su grupo, que lo compartía con Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita. El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 2 de julio desde las 16.

Cuál es la selección que puede coronarse campeona

Según las predicciones de Irina Cuesta, la Selección de Portugal es una de las principales candidatas para alzarse con el trofeo el próximo domingo 19 de julio. El combinado luso quedó segundo en el grupo K, que compartió con Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

A causa de una victoria y dos empates, los comandados deportivamente por Cristiano Ronaldo se ubicaron en el segundo lugar con 5 puntos; por tal motivo deberán enfrentar a Croacia por un pase a los octavos de final.

En caso de seguir en camino hacia la gran final, los lusos podrían enfrentarse a España en el siguiente partido, que en la previa partía al torneo como una de las grandes candidatas para coronarse por segunda vez en su historia.