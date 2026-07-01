Con fecha de debut, el Vasco Arruabarrena empezó a dar pistas sobre el nuevo Boca: los equipos que paró

Con tranquilidad, pero con exigencia. Así comenzó el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador de Boca, que ya empezó a mostrar cambios y pistas de cara a lo que viene.

En ese sentido, y tras varios días en los que apostó por fortalecer la parte física, el Vasco tuvo hoy sus primeros trabajos tácticos con el plantel Xeneize

Sin la presencia de Kevin Zenón, quien arrastra una lesión en el sóleo, y tampoco de Exequiel Zeballos, marginado por cuestiones contractuales, el flamante DT del conjunto azul y oro ensayó con dos formaciones diferentes.

Por un lado, el estratega alineó al recién llegado Leandro Lozano en el costado derecho, eligió a Nicolás Figal por sobre Lautaro Di Lollo y a Malcom Braida en lugar de Lautaro Blanco.

Con Santiago Ascacíbar y Camilo Rey Domenech en el mediocampo, el ex director técnico de Tigre se olvidó del doble nueve y en el frente de ataque ubicó a Miguel Merentiel como referencia, mientras que Tomás Aranda y Leonel Flores fueron extremos.

Además, el otro equipo tuvo la aparición de otros nombres rutilantes como los de Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios y Milton Giménez.

Cabe recordar que el primer partido de Arruabarrena será un amistoso ante Athletico Paranaense, pautado para el miércoles 8 de julio a las 21:00 en Salta.

Ocho días más tarde, es decir, el jueves 16 de julio, el primer compromiso oficial del Vasco tendrá el carácter de definitorio cuando, por los 16avos de la Copa Argentina, el club de la ribera choque contra Sarmiento de Junín en Rosario.

Empezó la era Arruabarrena en Boca: los primeros dos equipos que ensayó

Equipo 1: Leandro Brey, Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Equipo 2: Javier García; Dylan Gorosito; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Alan Velasco; Carlos Palacios, Milton Giménez y Ángel Romero.