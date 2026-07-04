Canadá vs. Marruecos, por los octavos del Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Canadá y Marruecos juegan hoy sábado, desde las 14 en el Houston Stadium, por los octavos de final del Mundial 2026 de la FIFA. El árbitro de este duelo será el inglés Michael Oliver, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Stuart Burt y James Mainwaring, mientras que el cuarto árbitro será Danny Makkelie y el quinto Hessel Steegstra. Además, Jarred Gillett estará al mando del VAR, Dennis Higler del AVAR y el polaco Tomasz Kwiatkowski del SVAR.

Canadá jugó los tres partidos de la fase de grupo en su territorio, por ser uno de los anfitriones. Empataron 1 a 1 con Bosnia en el debut, pasaron por arriba a Qatar por 6 a 0 en el segundo cotejo y en tercero cayeron por 2 a 1 frente a Suiza. En los 16avos de final vencieron 1 a 0 a Sudáfrica con gol de Stephen Eustáquio.

Marruecos comenzó el Grupo C del Mundial 2026 ante Brasil por 1 a 1, luego le ganó a Escocia por 1 a 0 y venció a Haití en el 4 a 2. En 16avos, dejó afuera a Países Bajos por penales, tras haber empatado 1 a 1 en tiempo regular casi en el último minuto gracias a un tanto de Issa Diop.

Probables formaciones de Canadá vs. Marruecos por los octavos del Mundial 2026

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss e Ismael Salibari. DT: Mohamed Ouahbi

Cómo ver en vivo Canadá vs. Marruecos por los octavos del Mundial 2026

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