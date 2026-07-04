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Kimi Antonelli ganó la Sprint Race del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1: Colapinto fue 12°
Franco Colapinto terminó 12 la Sprint Race del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, en una carrera que ganó Kimi Antonelli con su Mercedes, seguido por Lewis Hamilton y Lando Norris.
Franco Colapinto terminó 12 la Sprint Race del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Kimi Antonelli, actual líder del Campeonato de Pilotos, se subió a lo más alto del podio con su Mercedes, seguido por Lewis Hamilton de Ferrari y Lando Norris de MCLaren.
Por detrás se posicionaron George Russell, Charles Leclerc y Max Verstappen, quien tuvo problemas nuevamente en la salida y eso le costó demasiado caro.
Cómo le fue a los Alpine en el Sprint Race del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1
Pierre Gasly y Franco Colapinto, con los Alpine, finalizaron la carrera en los puestos 11 y 12, respectivamente.
El minuto a minuto de la Sprint Race del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1
- 8.30 Kimi Antonelli ganó la carrera.
- 8.22 Norris aliviado en el tercer lugar.
- 8.17 Diez segundos de penalización para Checo Pérez
- 8.16 Antonelli pasó a Hamilton y es nuevo líder (Vuelta 8)
- 8.13 Hadjar supera a Colapinto (Vuelta 6)
- 8.10 Colapinto tiene justo atrás a Hadjar, que le muestra el Red Bull. Lawson, en tanto, superó a Gasly en el otro Alpine. (Vuelta 5)
- 8.09 Russell pierde posiciones. La regeneración de energía le está costando cara al inglés (Vuelta 3)
- 8.07 Russell logró aprovechar la caída de Verstappen en la largada, pero luego perdió el tercer puesta con Lando Norris (Vuelta 2).
- 8.06 Gasly avanzó al séptimo lugar y Colapinto al noveno.
- 8.05 Max Verstappen largó mal, Hamilton sigue adelante (Vuelta 1)
- 8.04 - Comienza la Sprint Race
- 7.58 - Vuelta de Formación
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La qualy del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 es desde las 12 de Argentina.