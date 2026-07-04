Kimi Antonelli ganó la Sprint Race del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1: Colapinto fue 12°

Franco Colapinto terminó 12 la Sprint Race del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Kimi Antonelli, actual líder del Campeonato de Pilotos, se subió a lo más alto del podio con su Mercedes, seguido por Lewis Hamilton de Ferrari y Lando Norris de MCLaren.

Por detrás se posicionaron George Russell, Charles Leclerc y Max Verstappen, quien tuvo problemas nuevamente en la salida y eso le costó demasiado caro.

Cómo le fue a los Alpine en el Sprint Race del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1

Pierre Gasly y Franco Colapinto, con los Alpine, finalizaron la carrera en los puestos 11 y 12, respectivamente.

El minuto a minuto de la Sprint Race del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1

8.30 Kimi Antonelli ganó la carrera.

8.22 Norris aliviado en el tercer lugar.

8.17 Diez segundos de penalización para Checo Pérez

Diez segundos de penalización para Checo Pérez 8.16 Antonelli pasó a Hamilton y es nuevo líder (Vuelta 8)

Antonelli pasó a Hamilton y es nuevo líder (Vuelta 8) 8.13 Hadjar supera a Colapinto (Vuelta 6)

(Vuelta 6) 8.10 Colapinto tiene justo atrás a Hadjar, que le muestra el Red Bull. Lawson, en tanto, superó a Gasly en el otro Alpine. (Vuelta 5)

Colapinto tiene justo atrás a Hadjar, que le muestra el Red Bull. Lawson, en tanto, superó a Gasly en el otro Alpine. (Vuelta 5) 8.09 Russell pierde posiciones. La regeneración de energía le está costando cara al inglés (Vuelta 3)

Russell pierde posiciones. La regeneración de energía le está costando cara al inglés (Vuelta 3) 8.07 Russell logró aprovechar la caída de Verstappen en la largada, pero luego perdió el tercer puesta con Lando Norris (Vuelta 2).

Russell logró aprovechar la caída de Verstappen en la largada, pero luego perdió el tercer puesta con Lando Norris (Vuelta 2). 8.06 Gasly avanzó al séptimo lugar y Colapinto al noveno.

8.05 Max Verstappen largó mal, Hamilton sigue adelante (Vuelta 1)

Max Verstappen largó mal, Hamilton sigue adelante (Vuelta 1) 8.04 - Comienza la Sprint Race

Comienza la Sprint Race 7.58 - Vuelta de Formación

Las mejores fotos y videos de la Sprint Race del Gran Premio de Fórmula 1







¡HAMILTON MOVIÓ BIEN Y ES PUNTERO EN EL ARRANQUE DE LA SPRINT EN SILVERSTONE!



%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 COLAPINTO SUBIÓ DE LA P14 A LA P11



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A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1

La qualy del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 es desde las 12 de Argentina.