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Kimi Antonelli ganó la Sprint Race del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1: Colapinto fue 12°

Franco Colapinto terminó 12 la Sprint Race del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, en una carrera que ganó Kimi Antonelli con su Mercedes, seguido por Lewis Hamilton y Lando Norris.

Juan Riera
Juan Riera
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Franco Colapinto terminó 12 la Sprint Race del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Kimi Antonelli, actual líder del Campeonato de Pilotos, se subió a lo más alto del podio con su Mercedes, seguido por Lewis Hamilton de Ferrari y Lando Norris de MCLaren.

Por detrás se posicionaron George Russell, Charles Leclerc y Max Verstappen, quien tuvo problemas nuevamente en la salida y eso le costó demasiado caro.

Cómo le fue a los Alpine en el Sprint Race del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1

Pierre Gasly y Franco Colapinto, con los Alpine, finalizaron la carrera en los puestos 11 y 12, respectivamente.

El minuto a minuto de la Sprint Race del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1

  • 8.30 Kimi Antonelli ganó la carrera.
  • 8.22 Norris aliviado en el tercer lugar.
  • 8.17 Diez segundos de penalización para Checo Pérez
  • 8.16 Antonelli pasó a Hamilton y es nuevo líder (Vuelta 8)
  • 8.13 Hadjar supera a Colapinto (Vuelta 6)
  • 8.10  Colapinto tiene justo atrás a Hadjar, que le muestra el Red Bull. Lawson, en tanto, superó a Gasly en el otro Alpine. (Vuelta 5)
  • 8.09  Russell pierde posiciones. La regeneración de energía le está costando cara al inglés (Vuelta 3)
  • 8.07  Russell logró aprovechar la caída de Verstappen en la largada, pero luego perdió el tercer puesta con Lando Norris (Vuelta 2).
  • 8.06 Gasly avanzó al séptimo lugar y Colapinto al noveno.
  • 8.05 Max Verstappen largó mal, Hamilton sigue adelante (Vuelta 1)
  • 8.04 - Comienza la Sprint Race
  • 7.58 - Vuelta de Formación

Las mejores fotos y videos de la Sprint Race del Gran Premio de Fórmula 1


A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1

La qualy del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 es desde las 12 de Argentina.

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