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FÓRMULA 1

Franco Colapinto no tuvo una buena clasificación y arrancará decimocuarto la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

Después de tener una correcta práctica libre, Franco Colapinto quedó lejos en la clasificación y largará desde el decimocuarto lugar en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña.

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Franco Colapinto estuvo falto de ritmo y arrancará en el decimocuarto puesto la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1.

Luego de dejar buenas sensaciones en la única práctica libre del fin de semana, el piloto de Alpine comenzó bien la primera tanda, en la que, con un tiempo de 1:30.894, logró pasar a la Q2.

Ya en la segunda tanda, el argentino apenas pudo mejorar su marca hasta el 1:29.983, la cual no le alcanzó. La misma suerte corrió su compañero Pierre Gasly, quien culminó en el undécimo lugar.

Respecto a la parte alta de la grilla, Lewis Hamilton se hizo fuerte en casa y le dio la pole position a Ferrari. El podio lo completaron Kimi Antonelli (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull).

Las acciones en el circuito de Silverstone continuarán mañana desde las 8:00 con la carrera sprint, mientras que a partir de las 11:00 comenzará la qualy para el evento principal del domingo.

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