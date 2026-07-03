La única duda que todavía no resuelve Scaloni para los 16avos. de final

La Selección argentina ya conoce casi toda la formación para el debut en los 16avos. de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde, este viernes desde las 19:00 (hora argentina) en Miami. Lionel Scaloni despejó la mayoría de las dudas durante la semana, pero todavía queda una definición pendiente antes del partido.

Después del triunfo por 3-1 sobre Jordania en Dallas, el plantel volvió a Kansas City, donde realizó tareas regenerativas y tuvo tiempo libre junto a sus familias. Desde el entrenamiento del lunes en el Compass Minerals Performance Center, el cuerpo técnico empezó a resolver los interrogantes futbolísticos.

El regreso de Cuti Romero y la única duda del equipo

Cuti Romero, quien no jugó ante Jordania por una dolencia en la rodilla derecha, se entrenó a la par de sus compañeros desde el lunes y, de no mediar contratiempos, estará disponible para el debut en los octavos. El mediocampo, por su parte, sale de memoria: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández son fijos, al igual que Thiago Almada, claves para el cuerpo técnico.

La única duda que todavía no resuelve Scaloni pasa por el lateral izquierdo: las buenas actuaciones de Facundo Medina ante Argelia y Austria lo posicionan como candidato a quedarse con el puesto, aunque Nicolás Tagliafico, ya recuperado, también pelea por ese lugar donde jugó tantas veces.

Lautaro se impondría sobre Julián

En ataque, Lautaro Martínez se impondría sobre Julián Álvarez para acompañar a Lionel Messi, quien había ingresado en el segundo tiempo ante Jordania para cuidarlo. Scaloni ya les comunicó este jueves a los futbolistas que serán titulares, para que puedan prepararse mentalmente de cara al partido.

La formación de Argentina sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.