Suiza eliminó a Argelia y se metió en los octavos de final del Mundial 2026
El elenco europeo derrotó con contundencia a Argelia y obtuvo su pasaje a la próxima ronda de la Copa del Mundo.
Suiza le ganó 2 a 0 a Argelia con gol de los delanteros Breel Embolo y Dan Ndoye y se metió en los octavos de final del Mundial, donde espera a Colombia o Ghana.
En un partido trabado en el mediocampo, con pocas emociones en las áreas, escasas situaciones de gol y un dominio repartido, pero sin profundidad, Suiza logró sacar la ventaja en el arranque del partido gracias al tanto de Embolo.
El segundo grito de la noche apareció en el inicio de complemento. Ndoye capturó un rebote y sacó un potente derechazo cruzado desde afuera que dejó sin reacción al arquero para sellar el 2 a 0 a favor de Suiza, que contó con algunas chances para estirar la ventaja, pero no tuvo claridad.
Suiza avanzó a los 8avos de final de la Copa del Mundo y en la siguiente ronda se medirá al ganador del enfrentamiento entre Colombia y Ghana, quienes se medirán este viernes.