Suiza eliminó a Argelia y se metió en los octavos de final del Mundial 2026

Suiza le ganó 2 a 0 a Argelia con gol de los delanteros Breel Embolo y Dan Ndoye y se metió en los octavos de final del Mundial, donde espera a Colombia o Ghana.

En un partido trabado en el mediocampo, con pocas emociones en las áreas, escasas situaciones de gol y un dominio repartido, pero sin profundidad, Suiza logró sacar la ventaja en el arranque del partido gracias al tanto de Embolo.

Suiza fue contundente y pasó la prueba de Dieciseisavos. %u2705#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA %uD83C%uDFC6 (@fifaworldcup_es) July 3, 2026

El segundo grito de la noche apareció en el inicio de complemento. Ndoye capturó un rebote y sacó un potente derechazo cruzado desde afuera que dejó sin reacción al arquero para sellar el 2 a 0 a favor de Suiza, que contó con algunas chances para estirar la ventaja, pero no tuvo claridad.

Suiza avanzó a los 8avos de final de la Copa del Mundo y en la siguiente ronda se medirá al ganador del enfrentamiento entre Colombia y Ghana, quienes se medirán este viernes.