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España goleó a Austria 3 a 0 y pasó a octavos de final del Mundial 2026

En Los Ángeles, España goleó a Austria 3 a 0 y pasó a octavos de final del Mundial 2026.

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España se impuso con una goleada por 3-0 a Austria, en Los Ángeles, y selló la clasificación a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Mikel Oyarzabal (con un doblete) y Pedro Porro fueron los autores de los goles para el conjunto de Luis de la Fuente. Los españoles volvieron a ganar un mano a mano en una Copa del Mundo después de 16 años.

Ahora, el conjunto europeo espera por el ganador del partido ente Portugal y Croacia.

LOS GOLES DEL ESPAÑA VS. AUSTRIA

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