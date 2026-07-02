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SE VIENEN LOS 16AVOS

Rodrigo De Paul palpitó el duelo ante Cabo Verde: "Hizo méritos para estar donde está"

Rodrigo De Paul habló en conferencia de prensa en la previa del partido de 16avos de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde.

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 Rodrigo De Paul habló en conferencia de prensa en la previa del partido de 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Cabo Verde.

"Cabo Verde hizo los méritos necesarios para estar donde está. Lo tomamos con esa responsabilidad porque así somos. Los estudiamos, vimos bastantes videos", sostuvo el mediocampista sobre el rival de la Albiceleste.

"Intentamos no renunciar a nuestra idea pero siempre hay un lugar para adaptarse a los cuidados respecto al que esté en frente. Tenemos las mismas ganas de conseguir lo de Qatar", agregó.

"Messi es el mejor de todos. Los que lo rodeamos tenemos que darle herramientas para que él haga lo que sabe. El equipo viene haciéndolo bien y le está dando herramientas para que él brille", comentó sobre Lionel Messi.

"Desde mi lugar, me siento importante y responsable en esta Selección. Lo creo así, intento transmitir la experiencia. Sería un error pensar más allá del partido de mañana. Vestir la camiseta de la Selección es lo máximo y hay que vaciarse", cerró.

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