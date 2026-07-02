No pifia una: cuál es la predicción del delfín Hidalgo sobre el partido entre Argentina y Cabo Verde

El cruce entre la selección Argentina y Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026, despertó todo tipo de pronósticos, cábalas y rituales. En este contexto, el delfín Hidalgo volvió a hacer su predicción sobre el partido y desató una ola de reacciones en las redes.

El mamífero vive en un parque acuático de Quintana Roo y ganó popularidad por sus predicciones sobre distintos partidos. En las últimas semanas se hizo viral tras acertar los triunfos de México y de Estados Unidos, por lo que muchos usuarios esperaban conocer cuál sería su elección para el próximo compromiso de la Selección.

En el video que circula en TikTok, una de sus cuidadoras le presenta el desafío. "Va a ser el partido de Argentina contra Cabo Verde", se la escucha decir antes de preguntarle: "A quién le va". Al escuchar "Argentina", el delfín responde con movimientos afirmativos de la cabeza, como si diera su voto por la Albiceleste.

Para despejar cualquier duda, la mujer le consulta por Cabo Verde. Esta vez, Hidalgo mueve la cabeza de un lado a otro en señal de negativa. "Ya está dicho. Hidalgo va por Argentina", cierra la cuidadora, mientras el video sigue sumando reproducciones y comentarios.

Hidalgo, el delfín que se volvió viral por predecir los resultados del Mundial 2026.

La grabación no tardó en expandirse por TikTok, Instagram, Facebook y X, donde miles de usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo y bromas de cara al partido.

Si bien este tipo de predicciones no tiene sustento científico y forma parte de una propuesta recreativa, eso no evitó que Hidalgo se convirtiera en uno de los personajes más comentados entre los fanáticos del fútbol durante el Mundial.

Video: así el delfín Hidalgo predijo la victoria de Argentina





Las reacciones que generó la predicción de Hidalgo

En pocas horas, el video se volvió un fenómeno en TikTok. La publicación ya acumula cerca de 600.000 reproducciones y más de 74.000 "Me gusta", con miles de usuarios que dejaron su opinión sobre la elección del delfín.

Entre los primeros comentarios aparecieron muchos mensajes de apoyo a la Selección y también las clásicas cábalas futboleras. Algunos escribieron: "Yo le voy a Argentina porque apoyó a Paraguay"; "Anulo mufa y elijo creer"; "Argentina mil veces. Aunque sean re pesados" y "La foca sí enrtiende la vibra".

Este viernes a las 19, Argentina enfrentará a Cabo Verde por los dieciséisavos de final del Mundial 2026.

Sin embargo, también hubo quienes aprovecharon la publicación para expresar su respaldo a Cabo Verde y asegurar que, esta vez, Hidalgo se equivocó. Uno de los mensajes más destacados fue: "En esta no te apoyo Hidalgo".

A esos comentarios se sumaron otros como: "Hidalgo, digamos que en este video te mega equivocaste ok?! Vamos Cabo Verde"; "Esta vez tengo fe de que Argentina no ganará y Cabo Verde si pasará" y "Una cosa es '¿A quien le vas?' y otra "¿Quien va a ganar?'".

En medio del intercambio, un usuario resumió el debate con una frase que rápidamente comenzó a recibir apoyo de otros fanáticos: "Ustedes no quieren que gane Cabo Verde, ustedes quieren que pierda Argentina".