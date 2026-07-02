Hasta 10.000 dólares por una entrada: la locura de la reventa para ver a Argentina ante Cabo Verde

La expectativa por el partido entre la Selección argentina y Cabo Verde, válido por los 16avos de final del Mundial 2026, generó una fuerte suba en los precios de la reventa de entradas, con valores que arrancan por encima de los 2.000 dólares en algunos sitios y publicaciones premium que superan ampliamente los 10.000 dólares.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará al conjunto africano este viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami, una de las sedes con mayor presencia de hinchas argentinos en Estados Unidos.

La ilusión por el bicampeonato, la presencia de Lionel Messi y la enorme comunidad argentina radicada en Florida convirtieron al cruce en uno de los eventos más demandados de esta instancia del certamen.

Reventa legal y demanda desbordada

A diferencia de lo que ocurre en otros países, en Estados Unidos la reventa de entradas es legal y la propia FIFA habilitó un sistema oficial para transferir o revender tickets a través de sus canales autorizados. Ese mecanismo, sumado a la altísima demanda, derivó en precios que sorprenden a quienes todavía buscan ingresar al estadio.

Según relevamientos en plataformas de venta y reventa, las entradas disponibles para ver a Argentina ante Cabo Verde parten desde valores cercanos o superiores a los 2.000 dólares, mientras que las ubicaciones más buscadas escalan a cifras de varios miles. En algunos sitios, los tickets premium aparecen publicados por encima de los 10.000 dólares, e incluso hay ubicaciones exclusivas con valores todavía más altos.

El fenómeno se explica por varios factores: el partido se jugará en Miami, ciudad con fuerte presencia argentina; el rival aparece como accesible en la previa; y el público albiceleste ve el encuentro como una oportunidad concreta para acompañar a la Selección en el arranque de la fase decisiva.

Gestiones de la AFA ante la FIFA

El Hard Rock Stadium cuenta con capacidad para alrededor de 65 mil espectadores y se espera una verdadera marea celeste y blanca en las tribunas. De hecho, la demanda es tan grande que desde la AFA ya iniciaron gestiones ante la FIFA para intentar conseguir más localidades para los hinchas argentinos.

El propio presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, reconoció que hay una enorme cantidad de fanáticos que viajarán a Miami sin entrada y que se busca ampliar el cupo disponible para la parcialidad argentina. Se estima que unas 50 mil personas podrían llegar a la ciudad sin ticket, por lo que también se espera una fuerte presencia de hinchas en las inmediaciones del estadio, aun sin posibilidad de ingresar.

Argentina ya jugó en este Mundial ante Argelia en Kansas City y luego frente a Austria y Jordania en Dallas, con estadios repletos y mayoría de hinchas albicelestes en las tribunas.