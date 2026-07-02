Con una sola duda, la probable formación que Scaloni prepara para enfrentar a Cabo Verde

La Selección Argentina dejó atrás la tranquilidad de Kansas City y esta noche pisará Miami, ciudad que ya se prepara para recibir a miles de hinchas albicelestes. El plantel de Lionel Scaloni afrontará el duelo de 16avos de final ante Cabo Verde este viernes, con un rival que sorprendió al mundo al clasificarse a la fase final pese a no figurar entre los candidatos.

En el entrenamiento matutino en el Compass Mineral Center, el cuerpo técnico continuó los trabajos tácticos enfocados en el equilibrio del equipo, buscando que ataque en bloque y no se desarme ante un conjunto africano que basó su clasificación en la solidez defensiva, algo que le permitió empatarle a España en la fase de grupos.

Cuti Romero, sin sobresaltos

Cristian "Cuti" Romero completó su tercer entrenamiento a la par del grupo tras el 3-1 ante Jordania y no mostró signos de dolor en la rodilla derecha, la misma que se lesionó el 14 de abril jugando para el Tottenham y que había vuelto a molestarle frente a Austria. Con ese panorama, todo indicaría que el defensor surgido en Belgrano formaría la dupla central junto a Lisandro Martínez.

En ataque, pese a la mejoría que viene mostrando Julián Álvarez en los entrenamientos, Scaloni se inclinaría por sostener a Lautaro Martínez como titular, tal como ocurrió en los tres partidos anteriores del equipo en el Mundial.

La pulseada en el lateral izquierdo

El puesto más disputado sería el del lateral izquierdo, una posición que no generaba dudas cuando se confirmó la lista de 26, ya que Nicolás Tagliafico era el único defensor natural para ese sector. Sin embargo, la lesión de Tagliafico en el primer amistoso le abrió la puerta a Facundo Medina, que aprovechó la oportunidad.

Medina fue titular ante Argelia y Austria y dejó buenas sensaciones, incluida una asistencia a Messi en el partido frente a los austríacos. Aunque Tagliafico arrancó como titular ante Jordania y también respondió bien, la decisión final seguiría abierta y se definiría recién en la última práctica, que la Selección realizará el jueves por la tarde en Miami.

El probable 11 de la Selección para los 16avos

Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Medina o Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.