Video: así, en conferencia de prensa, el DT del Congo se enteró de la muerte de su padre

La derrota ante Inglaterra por los 16avos de final de la Copa Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México, no fue la única "mala noticia" para el entrenador de la selección africana, Sébastien Desabre, ya que fue protagonista de un momento duro para él, al enterarse en plena conferencia de prensa del deceso de su padre.

El técnico francés se encontraba ante las preguntas del periodismo por última vez en la cita ecuménica, tras decretarse su eliminación ante los "tres leones" por 2 a 1, y fue informado de la noticia hacia el final de la misma.

Al recibir la información, su rostro cambió repentinamente de una leve sonrisa a una mirada atónita y apenas alcanzó a agradecer las condolencias del jefe de prensa del elenco congoleño, para luego retirarse incrédulo.

El director técnico, con larga experiencia entre clubes y selecciones del fútbol africano y de Medio Oriente, llegó a la dirección técnica de la República Democrática del Congo en 2022 y consiguió la primera clasificación mundialista del país con la nomenclatura que adoptó en 1997, tras la muerte del dictador Mobutu Sese Seko.

Segunda vez en un mundial





En tanto, su anterior participación mundialista había sido bajo el antiguo nombre de Zaire, en el Mundial de Alemania 1974, aunque con una actuación muy lejana a la actual: se retiró sin sumar puntos ni marcar goles, con 14 tantos en contra al término de tres partidos.

En la Copa del Mundo actual, a la que clasificó tras eliminar a Jamaica en el repechaje, los dirigidos por Desabre pudieron superar la fase de grupos por primera vez e hicieron historia en el primer partido: sumaron su primer punto en la primera fecha, al igualar 1-1 con Portugal.

Harry Kane anotó los dos goles de Inglaterra (Archivo).

Además, un triunfo ante Uzbekistán por 3-1 sentenció su clasificación a los 16avos de final, instancia en la que llegaron a estar en ventaja frente a Inglaterra, pero tuvieron poco para hacer contra la innegable jerarquía del delantero Harry Kane, cuyo doblete le dio el pase a los ingleses.