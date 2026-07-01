Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

REMONTADA

Harry Kane fue el héroe: Inglaterra se lo dio vuelta al Congo en los 16avos. del Mundial 2026

De la mano de Harry Kane, Inglaterra se lo dio vuelta a Congo en los 16avos. de final del Mundial 2026.

Augusto Laprovitta
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Inglaterra arrancó perdiendo, pero se lo dio vuelta a la República Democrática del Congo en los 16avos. de final del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.  

Brian Cipenga abrió el marcador con un golazo en el primer tiempo, pero en la segunda parte Harry Kane salvó al conjunto europeo con un tremendo doblete.

Ahora, Inglaterra se enfrentará a México en los octavos de final de la Copa del Mundo.


Las mejores fotos y videos Inglaterra vs. Congo por los 16avos del Mundial 2026







¡¡EL HURACÁN DEL GOL!! ¡REMATE INFERNAL DE HARRY KANE PARA SU DOBLETE Y PARA QUE INGLATERRA SE LO DE VUELTA A RD CONGO!%u26BD #ESPNMundial%uD83D%uDCFA Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/sfAagxrjyx&mdash; SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026 NUNCA LO PODÉS DEJAR SOLO EN EL ÁREA: Inglaterra movió la pelota de un lado a otro hasta conectar con Harry Kane, quien empató la historia entre Inglaterra y RD Congo.%u26BD #ESPNMundial%uD83D%uDCFA Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/3roH7L45Na&mdash; SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026 ¡TREMENDA ATAJADA DE MPASI!El arquero le sacó otro cabezazo a Bellingham y mantiene la ventaja en el resultado.El abrazo incrédulo del inglés lo dice todo.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2rqR1WhbCH&mdash; DSPORTS (@DSports) July 1, 2026 ¡TUVO EL SEGUNDO RD CONGO!Wissa definió en el área chica tras un centro y la pelota dio en el palo.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/88XWtqfzwg&mdash; DSPORTS (@DSports) July 1, 2026 ¡WAN-BISSAKA SE VISTIÓ DE HÉROE!El defensor salvó lo que era el empate de Rashford para Inglaterra.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RUjHs3EHpK&mdash; DSPORTS (@DSports) July 1, 2026 ¡SE LO PERDIÓ BELLINGHAM!El mediocampista de Inglaterra cabeceó y Mpasi volo para mantener la ventaja.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wsfx8SrfsX&mdash; DSPORTS (@DSports) July 1, 2026 La jugada de la polémica con Harry Kane. Todas Inglaterra pidió penal.
La jugada de la polémica con Harry Kane. Todas Inglaterra pidió penal.



Harry Kane fue el héroe: Inglaterra se lo dio vuelta al Congo en los 16avos. del Mundial 2026
Esta nota habla de:
1
Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."
IMPACTANTE

Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."

2
Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."
FARÁNDULA

Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."

3
La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente
FARÁNDULA

La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente

4
Polémicas declaraciones de Marcela Tauro sobre los abusos intrafamiliares: "No hay que perdonar, hay que honrar..."
FARÁNDULA

Polémicas declaraciones de Marcela Tauro sobre los abusos intrafamiliares: "No hay que perdonar, hay que honrar..."

5
Mario Pergolini rompió el silencio sobre la muerte de Ernestina Pais tras los rumores de una supuesta enemistad. "Era una mujer..."
FARÁNDULA

Mario Pergolini rompió el silencio sobre la muerte de Ernestina Pais tras los rumores de una supuesta enemistad. "Era una mujer..."

Últimas noticias de Inglaterra