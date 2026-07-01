REMONTADA
Harry Kane fue el héroe: Inglaterra se lo dio vuelta al Congo en los 16avos. del Mundial 2026
De la mano de Harry Kane, Inglaterra se lo dio vuelta a Congo en los 16avos. de final del Mundial 2026.
Inglaterra arrancó perdiendo, pero se lo dio vuelta a la República Democrática del Congo en los 16avos. de final del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.
Brian Cipenga abrió el marcador con un golazo en el primer tiempo, pero en la segunda parte Harry Kane salvó al conjunto europeo con un tremendo doblete.
Ahora, Inglaterra se enfrentará a México en los octavos de final de la Copa del Mundo.