Harry Kane fue el héroe: Inglaterra se lo dio vuelta al Congo en los 16avos. del Mundial 2026

Inglaterra arrancó perdiendo, pero se lo dio vuelta a la República Democrática del Congo en los 16avos. de final del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.



Brian Cipenga abrió el marcador con un golazo en el primer tiempo, pero en la segunda parte Harry Kane salvó al conjunto europeo con un tremendo doblete.

Ahora, Inglaterra se enfrentará a México en los octavos de final de la Copa del Mundo.





Las mejores fotos y videos Inglaterra vs. Congo por los 16avos del Mundial 2026

¡¡EL HURACÁN DEL GOL!! ¡REMATE INFERNAL DE HARRY KANE PARA SU DOBLETE Y PARA QUE INGLATERRA SE LO DE VUELTA A RD CONGO!



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NUNCA LO PODÉS DEJAR SOLO EN EL ÁREA: Inglaterra movió la pelota de un lado a otro hasta conectar con Harry Kane, quien empató la historia entre Inglaterra y RD Congo.



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¡CONGO SOPRENDE EN ATLANTA!



A los siete minutos del primer tiempo, Brian Cipenga puso el 1 a 0 para el seleccionado congoleño ante Inglaterra en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026%u2122 pic.twitter.com/NgX8Jl8xPB — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026