¿Inglaterra puede ganar el Mundial 2026?: el dato que la ilusiona tras vencer a la República Democrática del Congo

Este miércoles, Inglaterra no tuvo una tarea sencilla y debió dar vuelta el partido ante la República Democrática del Congo para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

Cuando la jornada pintaba para el papelón, Harry Kane se despertó y rescató a los Three Lions con un doblete más que necesario.

Pero además de la alegría por superar una instancia más, el equipo de Thomas Tuchel logró quedarse con un hecho prácticamente inédito que alimenta su sueño de ganar: revirtió el resultado en un duelo de eliminación directa.

La única vez que el combinado británico había conseguido ese hito fue nada más y nada menos que ante Alemania en la final de la edición de 1966, en la cual conquistó la Copa del Mundo por primera y única vez.

Y claro, los números hasta hoy eran realmente lapidarios cada vez que los europeos arrancaron perdiendo: de 23 partidos, ganó el ya mencionado, empató cinco y perdió 17.

Ahora, después de destrabar esa racha, Inglaterra chocará contra México en la siguiente ronda. ¿Alcanzará la muestra de carácter y el envión anímico?