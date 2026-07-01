El presidente de Cabo Verde vaticinó cuál será el resultado del duelo ante la Selección Argentina en el Mundial 2026: "Vamos a..."
En una entrevista que brindó en las últimas horas, el presidente de Cabo Verde mostró su costado futbolero y pronosticó cómo saldrá su selección en el duelo ante Argentina por el Mundial 2026.
Cabo Verde ha hecho lo suficiente como para ser la máxima revelación en este Mundial 2026 que, a su vez, es su estreno absoluto en la Copa del Mundo.
El empate ante España en el debut, la igualdad frente a Uruguay y el haber clasificado a los 16avos de final son las crendenciales con las que los Tiburones Azules maravillaron al planeta.
Pero ahora, la prueba será muy diferente, ya que el elenco dirigido por Bubista se medirá contra la Selección Argentina, la vigente campeona, el próximo viernes.
Naturalmente, ese compromiso generó repercusiones por todos lados y alcanzó hasta al presidente del país insular, quien habló del cotejo y realizó un sorprendente vaticinio.
"Creo que Cabo Verde le va a ganar 1-0 a Argentina", pronosticó el primer mandatario del estado africano, José María Neves, en diálogo con BBC.
En esa línea, agregó: "Cuando las expectativas respecto a un equipo son bajas y ese equipo tiene ganas de ganar, es posible. Una nación como esta debe esforzarse por sorprender constantemente a la gente".
Por otra parte, el jefe de Estado le tiró flores a Lionel Messi, a quien calificó como "el mejor del mundo" y la cara visible de este deporte.
"Para los caboverdianos, Messi es el mejor del mundo. Representa la excelencia y la perfección del fútbol en todo el mundo. Es importante jugar contra Messi, es una honra y un orgullo", sostuvo.
Sin embargo, Neves advirtió a los dirigidos por Lionel Scaloni y se mostró orgulloso de los futbolistas por su desempeño en la máxima cita.
"Hemos venido a este Mundial para escribir nuestro propio destino, que consiste en enfrentarnos a los campeones. Por eso vamos a enfrentarnos a Argentina y a Messi con la misma determinación y la misma voluntad, con el deseo de ganar y pasar a la siguiente fase", sentenció.