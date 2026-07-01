La ayuda esotérica menos esperada que recibió la Selección Argentina para contrarrestar la maldición del brujo de Cabo Verde

Un inesperado video desde la otra punta del mundo paralizó las redes y desató un furor absoluto entre los fanáticos de la Scaloneta. Las imágenes, que circularon masivamente durante los últimos días de junio, expusieron una llamativa e inesperada muestra de apoyo místico: un grupo de creyentes rezando por la Selección Argentina en un santuario taoísta en China. La filmación se propagó masivamente y abrió un debate colmado de humor.

El curioso fenómeno místico se instaló con fuerza en la agenda pública en plena víspera del partido de los dieciseisavos de final, frente a Cabo Verde. La movilización espiritual en territorio asiático encendió las alarmas y las risas de los usuarios, quienes transformaron la exótica escena en la máxima tendencia futbolística de la semana debido al contexto sobrenatural que rodea al equipo.

Qué muestra el ritual en el templo taoísta en China

En el primer video se muestra desde un plano cercano, un cuaderno manuscrito que exhibe anotaciones con los nombres de Julián Álvarez y Nicolás González junto a sus respectivas traducciones en caracteres chinos. Al lado de los apuntes, dos teléfonos celulares muestran los retratos oficiales de los futbolistas de la Albiceleste.

El sgundo video se traslada al exterior, justo frente a la imponente fachada de un santuario sagrado tradicional. Los encargados de la filmación elevan los sahumerios humeantes en señal de respeto mientras de fondo resuena un profundo cántico litúrgico. Las imágenes fijas del posteo confirman la colocación de los dispositivos electrónicos en el centro de las ofrendas para que las plegarias se dirijan directamente hacia los delanteros argentinos.

Por qué se volvieron virales los videos de los rezos

La locura colectiva que impulsó este video viral en las redes sociales responde a una supuesta "guerra esotérica" nacida en el continente africano. Días atrás, un conocido espiritista de Ghana llamado Nana Kwaku Bonsam lanzó una fuerte advertencia pública al asegurar que está empleando sus poderes espirituales para perjudicar al plantel de Lionel Scaloni en el Mundial 2026. El brujo africano vaticinó que Cabo Verde eliminará al conjunto nacional en los dieciseisavos de final de la competencia.

Al viralizarse este presunto "trabajo" en contra de los deportistas locales, el ingenio y las creencias místicas cruzaron fronteras. La aparición de los rezos taoístas fue interpretada de inmediato por la comunidad digital como un "escudo protector" enviado desde Asia para contrarrestar la maldición de Bonsam. El desopilante cruce entre la brujería y la religión oriental generó el escenario perfecto para que el contenido acumule millones de vistas.