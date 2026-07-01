Con uno menos, Estados Unidos no se complicó y ganó sin sobresaltos frente a Bosnia para seguir en el Mundial

El sueño americano sigue en pie para Estados Unidos en este Mundial 2026. El conjunto de Mauricio Pochettino dio otra muestra de carácter y buen juego frente a Bosnia y Herzegovina.

Fue 2 a 0 la victoria del equipo norteamericano, con goles de Falorin Balogun (45') y Malik Tillman (82´), en un partido que supo resolver pese a los contratiempos que le presentó el partido.

A los 63 minutos fue expulsado Balogun (autor del primer gol) por un pisotón a un jugador bosnio, pero se acomodó a las circunstancias y no pasó sobresaltos a lo largo del segundo tiempo.

La tónica fue de un Estados Unidos que no negocia su manera de jugar: mucha posesión, dinámica y presión alta. Aspectos que lo muestran como uno de los equipos más interesantes en lo que va de la copa.

Con este resultado, el equipo estadounidense se aseguró el pasaje a octavos de final, donde lo espera Bélgica, que viene de ganarle en el alargue 3-2 a Senegal.

El hito que busca repetir

A lo largo de su historia, la mejor actuación mundialista de Estados Unidos fue alcanzar semifinales en 1930, aunque la única vez que pasó la barrera de los octavos de final fue en 2002, cuando le ganó a México.