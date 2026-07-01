El Mundial 2026 también tiene su silla eléctrica: cuántos entrenadores se fueron

El Mundial 2026 ya se ganó un lugar en la historia por ser el primero con 48 equipos y, por ende, con 48 entrenadores. Sin embargo, varios ya se quedaron sin trabajo.

Si bien en varios casos hubo renovaciones justo en la previa de la Copa del Mundo, otras federaciones optaron por terminar con procesos que no estuvieron a la altura.

Tanto es así que ya son siete los directores técnicos que dejaron su cargo, ya sea por haber sido despedidos o por tomar la decisión de renunciar.

El primero de todos fue Sabri Lamouchi, quien fue cesado un día después del desastroso debut en el que Túnez perdió 5-1 frente a Suecia.

La problemática también tocó de cerca al fútbol sudamericano, donde tanto Marcelo Bielsa en Uruguay como Sebastián Beccacece, tras la reciente eliminación de Ecuador, optaron por alejarse.

Además, otro de los grandes nombres que padeció la misma situación fue Ronald Koeman, luego de que Países Bajos quedara afuera por penales contra Marruecos.

Bielsa, Beccacece y más: todos los técnicos que se fueron en el Mundial 2026