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En la prórroga y de forma épica, Bélgica venció a Senegal en los 16avos del Mundial 2026

En Seattle, Bélgica se lo dio vuelta a Senegal en los 16avos del Mundial 2026.

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En uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026, Bélgica derrotó 3-2 a Senegal y clasificó de manera heroica a los octavos de final.

El partido inició con los goles de Habib Diarra e Ismaila Sarr para el conjunto africano, pero los europeos igualaron el marcador sobre el final con los tantos de Romelu Lukaku y Youri Tielemans.

En la prórroga, Tielemans convirtió de penal en la última jugada del partido para darle la victoria al conjunto dirigido por Rudi García.

LOS VIDEOS DE SENEGAL VS. BÉLGICA

 

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