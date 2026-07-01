En la prórroga y de forma épica, Bélgica venció a Senegal en los 16avos del Mundial 2026

En uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026, Bélgica derrotó 3-2 a Senegal y clasificó de manera heroica a los octavos de final.

El partido inició con los goles de Habib Diarra e Ismaila Sarr para el conjunto africano, pero los europeos igualaron el marcador sobre el final con los tantos de Romelu Lukaku y Youri Tielemans.

En la prórroga, Tielemans convirtió de penal en la última jugada del partido para darle la victoria al conjunto dirigido por Rudi García.

LOS VIDEOS DE SENEGAL VS. BÉLGICA

¡GOL DE BÉLGICA SOBRE EL CIERRE DEL ALARGUE! %u26BD%uE000%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDEA



Tielemans abrió el pie en el penal y puso el 3-2 sobre Senegal. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MK9JBjgxM5 — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

¡¡LO HICISTE VOS, YOURI!! TIELEMANS SE ANTICIPÓ A DIAW TRAS EL CENTRO DE TROSSARD Y MARCÓ EL 2-2 AGÓNICO DE BÉLGICA VS. SENEGAL.



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¡NO FALLÁS, ROMELU! Lukaku se mostró dentro del área, no perdonó y firmó el 1-2 de Bélgica vs. Senegal.



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¡¡ES UN GOLAZO TOTAL!! Ismaila Sarr sacó a relucir su velocidad, definió perfecto y le ganó el duelo a Courtois para el 2-0 de Senegal ante Bélgica.



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