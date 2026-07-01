Bélgica vs. Senegal, por los 16avos. de final del Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Bélgica y Senegal juegan hoy miércoles, desde las 17 en el Seattle Stadium, por los 16 avos. de final del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el hondureño Said Martinez, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Walter López y Christian Ramírez, mientras que el cuarto árbitro será el colombiano Andrés Rojas y el quinto árbitro Alexander Guzmán. Además, Guillermo Pacheco estará a cargo del VAR, el brasileño Rodolpho Toski estará en el AVAR y el español Carlos del Cerro del SVAR.

Bélgica terminó como líder del Grupo G, gracias a los empates ante Egipto 1 a 1 y ante Irán 0 a 0 y la goleada frente a Nueva Zelanda por 5 a 1. Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Romelu Lukaku lideran un seleccionado que nunca termina cumpliendo con las expectativas.

Senegal entró como uno de los mejores terceros, gracias a sus resultados en el Grupo F gracias a su goleada ante Irak por 5 a 0, ya que el resto fueron derrotas ante Francia por 3 a 1 y ante Noruega por 3 a 2.

Probables formaciones de Bélgica vs. Senegal por los 16avos. del Mundial

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Rudi Garcia

Senegal: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye. DT: Pape Thiaw

Cómo ver en vivo Bélgica vs. Senegal por los 16avos. del Mundial 2026

El partido entre Bélgica y Senegal por los 16avos. del Mundial 2026 será televisado por DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming DGO, Paramount + y Telecentro Play.