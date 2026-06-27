Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

SIN SORPRESAS

Así se definió el Grupo G del Mundial 2026: quiénes son los clasificados a 16vos de final

Se definió el Grupo G del Mundial 2026 con goleada de Bélgica ante Nueva Zelanda y de Egipto con Irán.

Juan Riera
Juan Riera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Bélgica goleó a Nueva Zelanda por 5 a 1 y Egipto e Irán igualaron 1 a 1, en lo que fue la gran definición del Grupo G del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá

Los egipcios llegaban con ventaja tras sumar cuatro puntos en las dos primeras fechas, mientras que Bélgica e Irán comenzaron la última jornada con dos unidades, y Nueva Zelanda cierra con una. 

Con la goleada de los europeos, y el empate de los africanos, los comandados por Kevin De Bruyne se clasificaron en el primer puesto, dejando relegados a los de Mohamed Salah al lugar de escoltas. 

Los iraníes, que finalizaron con 3 puntos, deberán esperar otros resultados para ver si pueden clasificar dentro de los mejores ocho terceros.

Esta nota habla de:
1
Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena
FARÁNDULA

Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena

2
La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."
POR LA RED

La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."

3
Magui Bravi se desnuda en el cine de terror y habla de su reinvención total: "Mi cuerpo es una herramienta de laburo"
ENTREVISTAS

Magui Bravi se desnuda en el cine de terror y habla de su reinvención total: "Mi cuerpo es una herramienta de laburo"

4
El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."
FARÁNDULA

El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."

5
El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."
FARÁNDULA

El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."

Últimas noticias de Egipto