Así se definió el Grupo G del Mundial 2026: quiénes son los clasificados a 16vos de final

Bélgica goleó a Nueva Zelanda por 5 a 1 y Egipto e Irán igualaron 1 a 1, en lo que fue la gran definición del Grupo G del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.

Los egipcios llegaban con ventaja tras sumar cuatro puntos en las dos primeras fechas, mientras que Bélgica e Irán comenzaron la última jornada con dos unidades, y Nueva Zelanda cierra con una.

Con la goleada de los europeos, y el empate de los africanos, los comandados por Kevin De Bruyne se clasificaron en el primer puesto, dejando relegados a los de Mohamed Salah al lugar de escoltas.

Los iraníes, que finalizaron con 3 puntos, deberán esperar otros resultados para ver si pueden clasificar dentro de los mejores ocho terceros.