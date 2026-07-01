Deschamps hizo historia en el Mundial 2026: la marca de casi 50 años que batió con Francia
Luego de la aplastante victoria de Francia ante Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026, Didier Deschamps pulverizó un récord legendario.
Francia está pasando por un momento espectacular en el Mundial 2026, en parte por el rico plantel que posee, pero también porque a un costado de la línea de cal lo tiene a Didier Deschamps.
Tras la muerte de su madre, que lo obligó a dejar la concentración durante algunos días, el DT de Les Bleus volvió y obtuvo un impresionante récord tras la aplastante victoria ante Suecia.
Y es que, frente al conjunto escandinavo, Didi alcanzó los 17 triunfos y se convirtió en el entrenador más ganador de la historia en la Copa del Mundo.
El récord estaba vigente hace 48 años, cuando el mítico estratega alemán Helmut Schön alcanzó los 16 festejos en Argentina 1978.
Ahora, el director técnico que alzó el máximo trofeo en Rusia 2018 y se quedó a las puertas en Qatar 2022 intentará arrebatarle otro hito al germano: llegar a semifinales para ser el DT con más partidos dirigidos en la cita.
Deschamps lidera: los entrenadores más ganadores en la historia de los mundiales
- Didier Deschamps - Francia | 17 victorias
- Helmut Schön - Alemania | 16 victorias
- Luiz Felipe Scolari - Brasil | 14 victorias
- Mario Zagallo - Brasil | 13 victorias
- Joachim Low - Alemania | 12 victorias