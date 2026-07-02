Lionel Scaloni habló en la previa del duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026: "Hay un rival que respetar..."

Luego de superar de buena manera la fase de grupos, la Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde e intentará instalarse en los octavos de final del Mundial 2026.

En ese marco, y en conferencia de prensa, el DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni palpitó el encuentro y dejó varios títulos.

Primeramente, el entrenador analizó a los Tiburones Azules, expresó que es un rival al que hay que "respetar" y destacó que vienen haciendo bien las cosas.

"Estamos bien, lógicamente ilusionados como todo el mundo. Hay un rival al que debemos enfrentar y respetar porque ha hecho muy bien las cosas", comenzó.

En esa línea, agregó: "Es un equipo que no ha perdido, incluso en algunos partidos mereció ganar. No me sorprende, no llegaron de casualidad".

"NO ESTÁN DE CASUALIDAD. HAY QUE RESPETARLOS Y ESO HAREMOS", Lionel Scaloni analizó a Cabo Verde.



%u26BD #ESPNMundial

%uD83D%uDCFA Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/15nb43y5Ul — SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2026

Por otra parte, el santafesino hizo hincapié en que, de todo lo que se ha visto durante la Copa del Mundo, la mayoría de los encuentros fueron "parejos".

"El margen se achica porque es un partido en el que quien pierde se vuelve. Se están viendo partidos muy parejos, salvo los de Francia o México, el resto fueron reñidos", manifestó.

Consultado sobre la gran cantidad de hinchas que se esperan para mañana en Miami, el estratega de 48 años no tuvo más que palabras de agradecimiento.

"Cada vez que los jugadores ven a la gente sienten un impulso y las palabras muchas veces sobran. Esperemos que los hinchas nos den el apoyo que necesitamos y que disfruten. Ojalá se lleven una alegría", indicó.

Respecto a los grandes candidatos, quien mañana dirigirá su partido 100 en el combinado nacional subrayó a Francia y a otras selecciones que "van a estar ahí".

"Francia y Brasil están muy bien. México hizo un gran partido contra Ecuador. Colombia, Portugal, España e Inglaterra van a estar ahí", consideró.

"LO QUE HA HECHO FRANCIA ES PARA TENERLO EN CUENTA, ES UN GRAN EQUIPO", Lionel Scaloni y los equipos que más se destacaron en este Mundial.



%u26BD #ESPNMundial

%uD83D%uDCFA Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/OPZgkY3pzf — SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2026

A sabiendas de que mañana se esperan unas condiciones climáticas complejas y mucho calor, Scaloni manifestó que el horario se podría haber modificado, pero que no habrá cambios por ello.

"Es para los dos, pero se podría haber jugado a la noche. Mañana si hace calor a las 18:00 el espectaculo no va a ser el mismo. Jugaremos el partido como lo tenemos que jugar", señaló.

Además, si bien no dio pistas sobre el probable once, dejó la puerta abierta en el lateral izquierdo y adelantó que si Cristian Romero está bien "seguramente será parte".

"SI EL CUTI SIGUE RESPONDIENDO BIEN, SEGURO ESTARÁ EN EL EQUIPO"



Lionel Scaloni se refirió a la recuperación de Cristian Romero. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/NrOyEb80cc — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

La Selección Argentina tendrá esta tarde su última práctica y recién allí se espera que el director técnico le comunique a los futbolistas quiénes serán los 11 que salgan de arranque.