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Un jugador de Senegal estalló contra el cuerpo técnico y renunció tras la eliminación del Mundial 2026: "Me tomaré un descanso.."

Después la catastrófica eliminación de Senegal en el Mundial 2026, una figura del plantel arremetió contra el cuerpo técnico y decidió alejarse del seleccionado.

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Cuando acariciaba los octavos de final del Mundial 2026, Senegal se durmió en los laureles, perdió un partido insólito ante Bélgica y el escándalo estalló.

Tanto es así que, horas después del encuentro, Pape Gueye, figura de los Leones de Teranga, compartió un explosivo posteo en sus redes sociales donde cargó contra el cuerpo técnico y presentó su renuncia.

"Quiero anunciar que, mientras siga este cuerpo técnico, me tomaré un descanso en la selección", sentenció el mediocampista a través de su cuenta de Instagram.

Un jugador de Senegal estalló contra el cuerpo técnico y renunció tras la eliminación del Mundial 2026: "Me tomaré un descanso.."

El origen del conflicto se generó cuando el DT del combinado africano, Pape Thiaw, decidió sacar al volante que milita en Villarreal a los 21 minutos del segundo tiempo.

Inmediatamente, todo el estadio se dio cuenta de que el cambio no le gustó nada al futbolista de 27 años que, sin embargo, en la zona mixta aseguró respetar la decisión.

"Estaba bien físicamente. Después es el entrenador quien hace sus elecciones... lo respetamos", afirmó. Sin embargo, con el paso de las horas no pudo contener su enojo y su desilusión.

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