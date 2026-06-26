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GRUPO I

Senegal goleó 5 a 0 a Irak y se ilusiona con pasar de ronda en el Mundial 2026

Senegal goleó 5 a 0 a Irak y podrían clasificar como terceros en el Mundial 2026.

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 Senegal goleó 5 a 0 a Irak y se ilusiona con pasar de ronda en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los africanos tienen que esperar resultados ajenos para determinar su clasificación.

Los goles del encuentro fueron convertidos por Habib Diarra, Ismaila Sarr, Pape Gueye y Lliman Ndiaye. Por su parte, Irak sufrió la expulsión de Rebin Sulaka a los 13 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, Senegal queda tercero en el Grupo I e Irak se ubica último y ya eliminado del torneo.

LOS GOLES DE SENEGAL VS. IRAK

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