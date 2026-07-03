Salió a la calle con un look muy argentino para disfrutar del partido y conquistó las redes: "Quiero ser su amiga"

Cada partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 despierta rituales, predicciones, cábalas y una pasión difícil de explicar. En ese contexto, una mujer sorprendió al salir a las calles de Buenos Aires con un look muy particular y cosechó miles de reacciones positivas.

El video dura apenas 11 segundos, pero fue suficiente para captar la atención de miles. En las imágenes se ve a la mujer caminando apurada por una vereda con un llamativo traje de cuerpo entero cubierto por decenas de tiras de tela en colores celeste y blanco.

El look se completa con una peluca bicolor, con la parte superior celeste y los costados blancos. Además, lleva la cara pintada una vuvuzela en la mano, lista para alentar al equipo de Lionel Scaloni.

"POV: es día de partido en Argentina", dice el texto que acompaña el video, publicado en TikTok por la usuaria "ailuyang". Las imágenes fueron grabadas antes del partido entre la Albiceleste y Austria, disputado el 22 de junio por la segunda fecha de la fase de grupos.

Ahora, con la Selección Argentina enfrentando esta tarde a Cabo Verde en Miami por los 16avos de final del Mundial 2026, el video volvió a circular en las redes. El particular atuendo de la mujer y las reacciones de los usuarios impulsaron su viralización.

Video: así la mujer salió a la calle para alentar a la Selección Argentina





"Te amo señora con pasión argentina": las redes celebraron el llamativo look





A menos de dos semanas de su publicación, el video sigue siendo un fenómeno en TikTok. Ya superó los 2 millones de reproducciones, acumula más de 481 mil "Me gusta" y continúa recibiendo cientos de comentarios de usuarios que destacaron la creatividad y el entusiasmo de la mujer.

"Hay cosas que no se explican, se sienten", escribió uno de los usuarios, en referencia a la pasión que transmite la protagonista. Otra persona reparó en un detalle del video y comentó, entre risas, que "encima está llegando tarde".

Internautas se cruzaron a la hincha en la calle y no dudaron en pedirle una foto (Captura TikTok).

Entre las demás reacciones aparecieron mensajes como: "'El mundial me importa un huevo' - Yo el día que juega Argentina"; "Ojalá todos podamos ser libres, sin hacer daño y dando alegría como ella", y otro usuario bromeó con que era "prima" de los Doodlebops, la serie infantil cuyos personajes tenían una estética muy parecida.

La publicación también reunió comentarios como: "Me da ternura lo rapidito que camina"; "Fabulosa, la queremos mucho"; "Yo yendo a la previa para ver Argentina-Jordania (son las 3 de la tarde)"; y "Te amo señora con pasión argentina".

Además, varios internautas compartieron fotos de la mujer tomadas en plazas y distintos puntos de la ciudad. Muchos contaron que se la cruzaron por la calle y algunos aprovecharon la oportunidad para pedirle una "selfie".