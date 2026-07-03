Salió a la calle con un look muy argentino para disfrutar del partido y conquistó las redes: "Quiero ser su amiga"
El video de TikTok muestra a una mujer con un llamativo atuendo albiceleste y despertó miles de reacciones entre los hinchas previo al encuentro con Cabo Verde en el Mundial 2026.
Cada partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 despierta rituales, predicciones, cábalas y una pasión difícil de explicar. En ese contexto, una mujer sorprendió al salir a las calles de Buenos Aires con un look muy particular y cosechó miles de reacciones positivas.
El video dura apenas 11 segundos, pero fue suficiente para captar la atención de miles. En las imágenes se ve a la mujer caminando apurada por una vereda con un llamativo traje de cuerpo entero cubierto por decenas de tiras de tela en colores celeste y blanco.
El look se completa con una peluca bicolor, con la parte superior celeste y los costados blancos. Además, lleva la cara pintada una vuvuzela en la mano, lista para alentar al equipo de Lionel Scaloni.
"POV: es día de partido en Argentina", dice el texto que acompaña el video, publicado en TikTok por la usuaria "ailuyang". Las imágenes fueron grabadas antes del partido entre la Albiceleste y Austria, disputado el 22 de junio por la segunda fecha de la fase de grupos.
Ahora, con la Selección Argentina enfrentando esta tarde a Cabo Verde en Miami por los 16avos de final del Mundial 2026, el video volvió a circular en las redes. El particular atuendo de la mujer y las reacciones de los usuarios impulsaron su viralización.
Video: así la mujer salió a la calle para alentar a la Selección Argentina
"Te amo señora con pasión argentina": las redes celebraron el llamativo look
A menos de dos semanas de su publicación, el video sigue siendo un fenómeno en TikTok. Ya superó los 2 millones de reproducciones, acumula más de 481 mil "Me gusta" y continúa recibiendo cientos de comentarios de usuarios que destacaron la creatividad y el entusiasmo de la mujer.
"Hay cosas que no se explican, se sienten", escribió uno de los usuarios, en referencia a la pasión que transmite la protagonista. Otra persona reparó en un detalle del video y comentó, entre risas, que "encima está llegando tarde".
Entre las demás reacciones aparecieron mensajes como: "'El mundial me importa un huevo' - Yo el día que juega Argentina"; "Ojalá todos podamos ser libres, sin hacer daño y dando alegría como ella", y otro usuario bromeó con que era "prima" de los Doodlebops, la serie infantil cuyos personajes tenían una estética muy parecida.
La publicación también reunió comentarios como: "Me da ternura lo rapidito que camina"; "Fabulosa, la queremos mucho"; "Yo yendo a la previa para ver Argentina-Jordania (son las 3 de la tarde)"; y "Te amo señora con pasión argentina".
Además, varios internautas compartieron fotos de la mujer tomadas en plazas y distintos puntos de la ciudad. Muchos contaron que se la cruzaron por la calle y algunos aprovecharon la oportunidad para pedirle una "selfie".