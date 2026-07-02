¿Partido peleado? Qué eligió el tierno gatito que predijo el duelo entre Argentina y Cabo Verde: "No va a ser fácil"

Las predicciones en el Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, tomaron un rol preponderante en los últimos días entre las personas más creyentes de lo esotérico.

Y muchos de estos personajes que llevan adelante estas predicciones saltaron a la fama: brujos, máquinas y animales de todo tipo. En este último rubro, uno de los que más llamó la atención es un gato.

Este tierno felino se volvió furor en las últimas horas al anticipar cómo saldrá el partido de 16avos de final en el que se enfrentarán la Selección Argentina y la sorpresiva Cabo Verde.

En la temática del video, que causó furor en TikTok, la mascota camina hacia dos platos con comida que tienen las dos banderas de las selecciones y, en el que se frena, marca el equipo que se impondría.

Denominado como "oraclec.at", el felino comenzó caminando derecho, se volcó hacia la derecha donde estaba ubicado el plato vinculado a Cabo Verde y luego de esto se sentó en el plato de Argentina.

Sin embargo, los internautas aseguraron que este movimiento del animal podría estar vinculado a un partido muy trabado, como la mayoría que se jugaron en la instancia de 16avos de final.

"Parecía que iba para Cabo Verde primero, eso significa que el partido no va a ser fácil", detalló uno de los usuarios, que dio pie a un debate sobre si se está subestimando a la selección africana por ser debutante en los mundiales o si no deben confiarse con un resultado holgado.

Esta publicación de TikTok superó los 70 mil "Me Gusta", generó más de 1600 comentarios, fue guardada por otros usuarios en más de 3 mil oportunidades y se reenvió más de 5500 veces.