En la antesala de un nuevo compromiso de la Selección argentina, Crónica TV llevó a sus televidentes a un recorrido único por el cielo de Miami. A bordo de un helicóptero, "Rulo" mostró desde las alturas algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, mientras crecía la expectativa por la presentación de la Scaloneta ante Cabo Verde.

Durante el vuelo, las cámaras captaron postales de Fisher Island, Brickell y las playas de Miami, en una cobertura especial que combinó turismo, color y pasión mundialista.

Fiebre por las entradas en Miami

Hay una enorme expectativa en la ciudad por el próximo cruce de la Selección Argentina contra Cabo Verde, por la instancia de 16avos de final, programado para el día siguiente a las 18:00 (hora argentina). El aluvión de hinchas argentinos en Miami es total, y muchísimos viajaron sin ticket en mano.

En el mercado de reventa, las entradas llegaron a cotizar entre 1.500 y 1.800 dólares. El cronista reportó que, aun teniendo el dinero en efectivo, es extremadamente difícil conseguirlas debido a la bajísima oferta.

En el piso del canal se destacó además una ingeniosa maniobra de un grupo de hinchas argentinos, quienes contactaron directamente a los futbolistas de Cabo Verde, que viajaron sin sus familias, para negociar y comprarles a precio oficial las entradas de protocolo que les asigna la organización.

El equipo de Crónica realizó la cobertura aérea camino al gran banderazo argentino en la playa, convocado a partir de las 14:00 (hora argentina).

El viaje por las nubes en la "Ruloneta"

El recorrido se realizó en un vuelo bajo, bordeando el mar, y alcanzó una velocidad exacta de 192 km/h. Desde el aire se mostraron las zonas más exclusivas de la costa, incluyendo Fort Lauderdale, Brickell, el Downtown, el Miami Beach Convention Center y la isla privada Fisher Island, famosa por registrar el valor por metro cuadrado más caro de Miami.

Malcolm, el dueño del helicóptero que transportó al equipo, es un importante empresario inmobiliario de la zona que construyó lujosos complejos residenciales frente a la playa y utiliza la aeronave de forma particular.