San Lorenzo oficializó el regreso de Pipo Gorosito como nuevo DT

San Lorenzo presentó oficialmente a Néstor Raúl "Pipo" Gorosito como nuevo entrenador del plantel profesional, a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales bajo la frase "No te sorprenda volverme a ver", en referencia al regreso de un ídolo de la casa.

El club de Boedo confirmó así la vuelta de Gorosito después de 22 años, en lo que será su segundo ciclo como director técnico del Ciclón. La presentación apeló al costado sentimental del vínculo entre Pipo y la institución, con imágenes de su historia azulgrana y un mensaje pensado para impactar directo en el hincha. El video arranca con una frase del propio entrenador: "Es mi club. Es el club que yo más quiero. Esa es la realidad".

No te sorprenda volverme a ver. pic.twitter.com/NXLNbOxnxk — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 3, 2026

Gorosito llega para reemplazar a Gustavo Álvarez, quien dejó el cargo durante el inicio de la pretemporada en medio de diferencias con la dirigencia. La conducción del club se movió rápido para encontrar reemplazante y, luego de que se cayera la chance de Iker Muniain por cuestiones reglamentarias vinculadas a la licencia necesaria para dirigir, avanzó de manera acelerada por Pipo. El acuerdo quedó encaminado en las últimas horas y San Lorenzo decidió hacerlo oficial con una presentación cargada de identidad azulgrana. Gorosito firmará contrato por un año.

De ídolo a entrenador

Para Pipo, el regreso tiene un fuerte componente emocional. Como futbolista fue uno de los grandes ídolos de San Lorenzo por su calidad, personalidad y sentido de pertenencia. Como entrenador, ya había tenido un primer ciclo entre 2003 y 2004, en el que dirigió 46 partidos, con 22 victorias, 12 empates y 12 derrotas.

Ahora asumirá el desafío de ordenar futbolísticamente a un equipo que necesita recuperar confianza, estabilidad y resultados, en un contexto exigente y con poco margen de preparación. El primer gran objetivo será el partido del 17 de julio, desde las 18:45, ante Deportivo Riestra, por los 16avos. de final de la Copa Argentina.