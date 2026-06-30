San Lorenzo al borde del abismo: se cayó Iker Munain y aparece Gorosito como alternativa

San Lorenzo de Almagro había adelantado que Iker Munain iba a ser el nuevo entrenador en reemplazo de Gustavo Álvarez, pero algo pasó en el medio y ahora aparece Néstor Gorosito como alternativa.

Se estima que antes de final de esta semana, ya se podría definir la situación de "Pipo", quien podría tener su segundo ciclo en el club de Boedo tras lo sucedido en la temporada 2003/2004.

La salida de Álvarez tras diferencias irreconciliables con el presidente Marcelo Culotta, generó la opción de Miniain, pero el español increíblemente no cuenta con licencia habilitante para dirigir en la Primera División del fútbol argentino. Y para peor, se avivaron desde Salamanca y pedían un dinero indemnización.

Muniain tenía la intención de solucionarlo, pero la realidad es que desde San Lorenzo le avisaron que ni siquiera viaje, que no valía la pena ya que optarán por Gorosito o por alguien con quien no tengan que gastar un dinero para liberarlo.