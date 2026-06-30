Marruecos eliminó a Países Bajos por penales y clasificó a los octavos de final del Mundial

Marruecos eliminó a Países Bajos en la tanda de penales tras igualar 1 a 1, en los 90 minutos y en el tiempo suplementario, en el encuentro correspondiente a los 16avos de final. Los dirigidos por Mohamed Ouahbi avanzaron a la siguiente fase del Mundial, donde se enfrentará con Canadá.

En un partido muy cambiante y de mucha intensidad, el equipo marroquí supo recuperarse a tiempo y logró llevar el encuentro hasta la definición desde los doce pasos.

Marruecos se impone en la tanda de penales. %uD83D%uDE4C#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA %uD83C%uDFC6 (@fifaworldcup_es) June 30, 2026

El primer gol de la noche en el estadio de Monterrey, en México, llegó cerca del final de la segunda etapa gracias a la definición ajustada del delantero neerlandés Cody Gakpo, quién se emocionó durante el festejo por la pérdida de un embarazo junto a su pareja.

El elenco dirigido por Ronald Koeman mantenía la ventaja pero cada vez se defendía más cerca de su arco por los ataques de Marruecos. En una de las últimas jugadas del tiempo reglamentario, el defensor Issa Diop estampó el empate con un cabezazo que no pudo sacar el arquero Bart Verbruggen.

En el tiempo suplementario, los equipos no se sacaron ventajas y en la tanda de Penales Marruecos se impuso con un Yassine Bounou, quien atajó el penal a Crysencio Summerville . El delantero Ismael Saibari se hizo cargo del penal definitorio y decretó la clasificación marroquí, que enfrentará a Canadá en los octavos de final el próximo sábado en Houston, Estados Unidos.