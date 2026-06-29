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Lunes, 29 de junio de 2026

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PARA ALENTAR

Galletitas mundialistas: la receta perfecta para disfrutar los partidos durante la merienda

Con una preparación sencilla, ingredientes fáciles de conseguir y una decoración que enamora a los fanáticos del fútbol, esta propuesta casera promete alentar a la Selección.

MBurczynsky
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Durante un Mundial 2026, la merienda se transforma en algo mucho más que una comida. Familiares y amigos se reúnen frente al televisor para alentar a la Selección Argentina, compartir la previa y disfrutar de algo rico mientras viven cada minuto de los partidos.

En ese contexto, las galletitas mundialistas aparecen como una alternativa ideal para acompañar el mate, el café o el chocolate caliente. 

Además, se destacan porque son fáciles de preparar, permiten involucrar a los más chicos en la cocina sin ningun tipo de peligro y aportan un toque original a cualquier encuentro futbolero.

Galletitas mundialistas: la receta perfecta para disfrutar los partidos durante la merienda

Ingredientes para las galletitas mundialistas  

  • 150 g de manteca a temperatura ambiente.
  • 100 g de azúcar impalpable.
  • 1 huevo.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 300 g de harina 0000 aproximadamente.
  • 3 cucharadas de fécula de maíz.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • Colorantes comestibles blanco, celeste, negro o cacao para la masa oscura.

    • &nbsp;Manteca, harina, azúcar impalpable y colorantes comestibles son la base de estas galletitas que sorprenden por su diseño futbolero.&nbsp;
     Manteca, harina, azúcar impalpable y colorantes comestibles son la base de estas galletitas que sorprenden por su diseño futbolero. 

    Paso a paso de la preparación

  • En un bowl amplio, batí la manteca junto con el azúcar impalpable hasta obtener una preparación cremosa, suave y de color más claro. Este paso permitirá que las galletitas queden mucho más livianas.

  • Incorporá el huevo y la esencia de vainilla. Mezclá hasta integrar completamente todos los ingredientes.

  • Agregá la harina, la fécula de maíz y el polvo para hornear previamente tamizados. Uní la masa sin amasar demasiado, solo hasta formar un bollo homogéneo y liso.

  • Dividí la preparación en tres partes. Dejá una natural, coloreá otra de celeste y la restante de negro (o agregale cacao para obtener un tono oscuro). Envolvé cada masa con film y llevalas a la heladera durante unos 30 minutos para que tomen consistencia.

  • Estirá cada porción sobre una superficie apenas enharinada hasta alcanzar un grosor aproximado de medio centímetro. Con cortantes circulares formá las bases de las galletitas.

  • Para recrear una pelota de fútbol, utilizá pequeños moldes o cortá manualmente los clásicos pentágonos y hexágonos de las masas de distintos colores. Colocalos sobre cada círculo presionando suavemente para que se adhieran sin deformar la superficie.

  • Distribuí las galletitas en una placa cubierta con papel manteca o una lámina de silicona, dejando unos centímetros de separación entre cada una.

  • Cociná en horno precalentado a 180 °C durante 10 a 12 minutos. Es importante retirarlas antes de que tomen demasiado color para conservar el contraste entre las distintas masas.

  • Una vez listas, dejalas enfriar completamente sobre una rejilla antes de servirlas. Podés guardarlas en un recipiente hermético durante varios días para disfrutarlas en cada partido del Mundial.

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    &nbsp;Con un poco de paciencia para formar los clásicos gajos de la pelota, el resultado final luce tan atractivo como delicioso.&nbsp;
     Con un poco de paciencia para formar los clásicos gajos de la pelota, el resultado final luce tan atractivo como delicioso. 

    Consejos para que las galletitas mundialistas salgan perfectas 

  • Respetá el tiempo de frío de la masa. Llevarla a la heladera durante al menos 30 minutos facilitará el armado de las figuras y evitará que las galletitas pierdan su forma durante la cocción.
  • No agregues harina de más. Si bien la masa debe ser fácil de manipular, incorporar demasiada harina puede hacer que las galletitas queden secas y menos tiernas.
  • Trabajá con paciencia el diseño. Para que la pelota de fútbol luzca prolija, colocá los pentágonos y hexágonos con cuidado, presionando apenas los bordes para que se unan sin deformarse.
  • Retiralas antes de que se doren demasiado. Lo ideal es que apenas tomen color en la base. De esa manera conservarán el contraste entre las partes claras y oscuras.
  • Dejalas enfriar completamente antes de servirlas o guardarlas. Una vez frías, conservalas en un recipiente hermético para mantener su textura y disfrutarlas durante varios días mientras seguís alentando a la Selección.
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