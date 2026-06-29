Galletitas mundialistas: la receta perfecta para disfrutar los partidos durante la merienda

Durante un Mundial 2026, la merienda se transforma en algo mucho más que una comida. Familiares y amigos se reúnen frente al televisor para alentar a la Selección Argentina, compartir la previa y disfrutar de algo rico mientras viven cada minuto de los partidos.

En ese contexto, las galletitas mundialistas aparecen como una alternativa ideal para acompañar el mate, el café o el chocolate caliente.

Además, se destacan porque son fáciles de preparar, permiten involucrar a los más chicos en la cocina sin ningun tipo de peligro y aportan un toque original a cualquier encuentro futbolero.

Ingredientes para las galletitas mundialistas

150 g de manteca a temperatura ambiente.

100 g de azúcar impalpable.

1 huevo.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

300 g de harina 0000 aproximadamente.

3 cucharadas de fécula de maíz.

1 cucharadita de polvo para hornear.

Colorantes comestibles blanco, celeste, negro o cacao para la masa oscura.

Manteca, harina, azúcar impalpable y colorantes comestibles son la base de estas galletitas que sorprenden por su diseño futbolero.

Paso a paso de la preparación

En un bowl amplio, batí la manteca junto con el azúcar impalpable hasta obtener una preparación cremosa, suave y de color más claro. Este paso permitirá que las galletitas queden mucho más livianas.

Incorporá el huevo y la esencia de vainilla. Mezclá hasta integrar completamente todos los ingredientes.

Agregá la harina, la fécula de maíz y el polvo para hornear previamente tamizados. Uní la masa sin amasar demasiado, solo hasta formar un bollo homogéneo y liso.

Dividí la preparación en tres partes. Dejá una natural, coloreá otra de celeste y la restante de negro (o agregale cacao para obtener un tono oscuro). Envolvé cada masa con film y llevalas a la heladera durante unos 30 minutos para que tomen consistencia.

Estirá cada porción sobre una superficie apenas enharinada hasta alcanzar un grosor aproximado de medio centímetro. Con cortantes circulares formá las bases de las galletitas.

Para recrear una pelota de fútbol, utilizá pequeños moldes o cortá manualmente los clásicos pentágonos y hexágonos de las masas de distintos colores. Colocalos sobre cada círculo presionando suavemente para que se adhieran sin deformar la superficie.

Distribuí las galletitas en una placa cubierta con papel manteca o una lámina de silicona, dejando unos centímetros de separación entre cada una.

Cociná en horno precalentado a 180 °C durante 10 a 12 minutos. Es importante retirarlas antes de que tomen demasiado color para conservar el contraste entre las distintas masas.

Una vez listas, dejalas enfriar completamente sobre una rejilla antes de servirlas. Podés guardarlas en un recipiente hermético durante varios días para disfrutarlas en cada partido del Mundial.

Con un poco de paciencia para formar los clásicos gajos de la pelota, el resultado final luce tan atractivo como delicioso.

Consejos para que las galletitas mundialistas salgan perfectas

Respetá el tiempo de frío de la masa. Llevarla a la heladera durante al menos 30 minutos facilitará el armado de las figuras y evitará que las galletitas pierdan su forma durante la cocción.

No agregues harina de más. Si bien la masa debe ser fácil de manipular, incorporar demasiada harina puede hacer que las galletitas queden secas y menos tiernas.

Trabajá con paciencia el diseño. Para que la pelota de fútbol luzca prolija, colocá los pentágonos y hexágonos con cuidado, presionando apenas los bordes para que se unan sin deformarse.

Retiralas antes de que se doren demasiado. Lo ideal es que apenas tomen color en la base. De esa manera conservarán el contraste entre las partes claras y oscuras.

Dejalas enfriar completamente antes de servirlas o guardarlas. Una vez frías, conservalas en un recipiente hermético para mantener su textura y disfrutarlas durante varios días mientras seguís alentando a la Selección.