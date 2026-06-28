Receta económica y salvadora: cómo hacer una torta matera fácil para la merienda

Pensar en acompañamientos para la merienda no siempre es sencillo. Muchas veces las ideas se agotan o simplemente no hay ganas de pasar largas horas en la cocina preparando algo elaborado. En ese sentido, las recetas simples y rápidas ganan protagonismo por su practicidad.

Entre esas opciones, la torta matera se destaca como una alternativa accesible, económica y fácil de hacer. No solo requiere pocos ingredientes, sino que además su preparación es rápida, lo que la convierte en una solución ideal para cualquier momento del día.

Receta para la merienda: paso a paso para preparar una torta matera

Para esta receta se necesitan ingredientes básicos que suelen encontrarse en cualquier hogar o que pueden conseguirse fácilmente en un almacén:

1 huevo

150 gramos de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 gramos de harina leudante

4 cucharadas de aceite

5 cucharadas de leche

Opcional: chips de chocolate, pasas de uva o frutos secos





La torta matera es una buena opción para resolver una merienda con pocos ingredientes y sin pasar horas en la cocina. Además, podés personalizarla con diferentes toppings y rellenos para sumar sabor.

Primero, en un bowl, colocar el huevo junto con el azúcar y batir con un batidor de mano hasta lograr una mezcla homogénea. Luego, agregar la esencia de vainilla y continuar integrando. A continuación, incorporar el aceite y mezclar nuevamente. Después sumar la leche y, por último, la harina leudante. En caso de que la preparación resulte muy espesa, se pueden agregar algunas cucharadas adicionales de leche para aligerarla. Si se desea, este es el momento de incorporar chips de chocolate, pasas de uva o frutos secos, integrando bien todos los ingredientes. Luego, volcar la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado para evitar que se pegue. Como detalle final, se puede espolvorear un poco de azúcar por encima para formar una costra dulce durante la cocción. Llevar al horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 20 minutos. Una vez lista, retirar, dejar enfriar y desmoldar.

Ideas y tips para mejorar la receta