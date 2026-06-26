Sano y rico: receta para hacer pan de avena exprés, sin horno y en menos de 5 minutos

Pensar opciones para acompañar el desayuno o la merienda puede volverse una tarea repetitiva. Con el paso de los días, las ideas se agotan y muchas veces se recurre a productos ultraprocesados como galletitas o snacks envasados, que no siempre aportan los nutrientes necesarios.

Frente a ese escenario, existen alternativas simples que permiten variar la alimentación sin invertir demasiado tiempo en la cocina. Una de ellas es el pan de avena exprés, una receta práctica que se prepara con pocos ingredientes y no requiere horno.

Receta para hacer pan de avena en sartén y en menos de 5 minutos





Para preparar esta receta se necesitan pocos ingredientes:

4 cucharadas de harina de avena.

3 cucharadas de yogur natural (puede reemplazarse por leche).

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 pizca de sal.

1 cucharadita de aceite (opcional).

Canela, esencia de vainilla o una cucharadita de azúcar (para la versión dulce).





En caso de no contar con harina de avena, se puede utilizar avena en hojuelas y procesarla hasta obtener un polvo fino. Cuanto más uniforme sea la molienda, mejor será la textura final del pan.

La avena aporta fibra y da mucha saciedad, por lo que es ideal para sumar en el desayuno o antes de entrenar.

El procedimiento es sencillo. Primero se deben integrar los ingredientes secos en un recipiente: la harina de avena, el polvo de hornear y la sal. Luego, se incorpora el yogur o la leche y se mezcla hasta obtener una masa blanda y homogénea. Si la preparación queda demasiado húmeda, se puede agregar una pequeña cantidad extra de avena.

A continuación, se calienta una sartén a fuego medio-bajo con una mínima cantidad de aceite. Con la ayuda de una cuchara, se coloca la masa formando un disco lo más parejo posible. La cocción es breve: aproximadamente un minuto y medio por cada lado, hasta que el pan esté firme y con una superficie ligeramente dorada.

Si se opta por una versión más gruesa, se recomienda cocinarlo durante algunos minutos adicionales y tapar la sartén para lograr una cocción uniforme en el interior.

También se puede preparar en su versión dulce sumando miel, mermeladas o frutas.

Ideas para preparar versiones dulces y saladas





Una de las principales ventajas de este pan de avena es su versatilidad. Para una versión dulce, se puede sumar canela, vainilla o un toque de azúcar a la masa. Una vez cocido, combina bien con miel, frutas frescas, mermeladas o pasta de maní.

En el caso de las preparaciones saladas, se pueden incorporar ingredientes como queso rallado, semillas, orégano o incluso pequeñas cantidades de verduras picadas. También puede utilizarse como base para sándwiches, acompañado de palta, huevo o fiambres.