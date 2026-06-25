Receta para hacer bagels proteicos, deliciosos panes ideales para sándwiches o tostadas
Estos bagels proteicos se destacan por su textura suave, su versatilidad y su fácil elaboración con pocos ingredientes.
Los bagels son uno de los panes más versátiles dentro de la gastronomía internacional. Con su forma circular característica y su miga firme, se convirtieron en una opción ideal tanto para desayunos como para almuerzos rápidos, ya sea en formato de tostadas o como base de sándwiches.
En esta versión proteica, la receta suma un valor nutricional adicional gracias al yogur natural, que aporta proteínas y ayuda a lograr una textura más esponjosa sin necesidad de levadura.
Además, se trata de una preparación adaptable a distintos gustos, ya que puede combinarse con semillas o toppings a elección y rellenarse con el ingrediente de preferencia.
Receta para hacer bagels proteicos para rellenar a elección
Ingredientes:
- 2 tazas de harina común
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 1 cucharadita de sal
- 1 y ½ taza de yogur natural
- 1 huevo
- Mix de semillas (sésamo, amapola, lino), opcional
Preparación:
- Para comenzar, colocar en un bowl la harina junto con el polvo de hornear y la sal. Mezclar bien los ingredientes secos para que queden integrados. Luego, incorporar el yogur natural y unir con una espátula hasta formar una masa.
- Una vez que los ingredientes estén combinados, trabajar la preparación con las manos hasta obtener una masa ligeramente pegajosa. Amasar durante unos minutos sin agregar harina extra y dejar reposar durante 15 minutos, cubierta con un paño limpio, para que tome consistencia.
- Mientras tanto, batir el huevo en un recipiente y reservar para utilizar más adelante.
- Luego del descanso, trasladar la masa a una superficie apenas enharinada. Formar un cilindro y dividir en cuatro porciones iguales. Tomar cada una, estirarla hasta formar una tira y unir los extremos para darle la forma clásica de bagel.
- Disponer las piezas en una bandeja apta para horno previamente cubierta con papel manteca o ligeramente engrasada. Pincelar cada bagel con el huevo batido y, si se desea, espolvorear con el mix de semillas.
- Con el horno precalentado a 180 °C, cocinar durante 20 a 25 minutos o hasta que los bagels estén dorados y firmes al tacto. Retirar y dejar enfriar antes de consumir.
Tips e ideas para acompañar los bagels
Para mejorar la textura, es importante respetar el tiempo de reposo de la masa, ya que esto facilita el moldeado y mejora el resultado final. También se puede experimentar con distintas harinas o agregar condimentos secos para aportar más sabor.
En cuanto a los rellenos, los bagels funcionan bien con una amplia variedad de combinaciones. En versiones saladas, se pueden utilizar quesos untable, palta, jamón, huevo, hojas verdes o vegetales grillados. Para opciones dulces, resultan ideales con mermeladas, miel o mantequilla de maní.