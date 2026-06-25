Receta para hacer bagels proteicos, deliciosos panes ideales para sándwiches o tostadas

Los bagels son uno de los panes más versátiles dentro de la gastronomía internacional. Con su forma circular característica y su miga firme, se convirtieron en una opción ideal tanto para desayunos como para almuerzos rápidos, ya sea en formato de tostadas o como base de sándwiches.

En esta versión proteica, la receta suma un valor nutricional adicional gracias al yogur natural, que aporta proteínas y ayuda a lograr una textura más esponjosa sin necesidad de levadura.

Además, se trata de una preparación adaptable a distintos gustos, ya que puede combinarse con semillas o toppings a elección y rellenarse con el ingrediente de preferencia.

Receta para hacer bagels proteicos para rellenar a elección

Ingredientes:

2 tazas de harina común

2 cucharaditas de polvo de hornear

1 cucharadita de sal

1 y ½ taza de yogur natural

1 huevo

Mix de semillas (sésamo, amapola, lino), opcional





Los bagels tienen un buen aporte nutricional y es uno de los panes más versátiles, ya que permiten varias opciones de rellenos.

Preparación:



Para comenzar, colocar en un bowl la harina junto con el polvo de hornear y la sal. Mezclar bien los ingredientes secos para que queden integrados. Luego, incorporar el yogur natural y unir con una espátula hasta formar una masa. Una vez que los ingredientes estén combinados, trabajar la preparación con las manos hasta obtener una masa ligeramente pegajosa. Amasar durante unos minutos sin agregar harina extra y dejar reposar durante 15 minutos, cubierta con un paño limpio, para que tome consistencia. Mientras tanto, batir el huevo en un recipiente y reservar para utilizar más adelante. Luego del descanso, trasladar la masa a una superficie apenas enharinada. Formar un cilindro y dividir en cuatro porciones iguales. Tomar cada una, estirarla hasta formar una tira y unir los extremos para darle la forma clásica de bagel. Disponer las piezas en una bandeja apta para horno previamente cubierta con papel manteca o ligeramente engrasada. Pincelar cada bagel con el huevo batido y, si se desea, espolvorear con el mix de semillas. Con el horno precalentado a 180 °C, cocinar durante 20 a 25 minutos o hasta que los bagels estén dorados y firmes al tacto. Retirar y dejar enfriar antes de consumir.

Tips e ideas para acompañar los bagels

Para mejorar la textura, es importante respetar el tiempo de reposo de la masa, ya que esto facilita el moldeado y mejora el resultado final. También se puede experimentar con distintas harinas o agregar condimentos secos para aportar más sabor.

Se pueden adpatar a una versión salada, con embutidos, quesos y vegetales. También se puede optar por una versión dulce con rellenos de mermeladas, miel o mantequilla de maní.

En cuanto a los rellenos, los bagels funcionan bien con una amplia variedad de combinaciones. En versiones saladas, se pueden utilizar quesos untable, palta, jamón, huevo, hojas verdes o vegetales grillados. Para opciones dulces, resultan ideales con mermeladas, miel o mantequilla de maní.