Receta mundialista: cómo preparar "kefta", las deliciosas albóndigas de carne especiadas que son populares en Jordania

El sábado 27 de junio, la Selección argentina volverá a salir a la cancha en el marco del Mundial 2026 para enfrentarse a Jordania, su nuevo rival. En la previa de cada partido, además de analizar el desempeño deportivo, también surge la oportunidad de conocer aspectos culturales de los países participantes, entre ellos, su gastronomía.

En ese sentido, una de las preparaciones más representativas de Medio Oriente, y particularmente de Jordania, son los "kefta", también conocidos como kofta o kafta. Se trata de una especie de albóndigas elaboradas con carne picada (generalmente de ternera o cordero) y una combinación de especias que le aportan un sabor característico.

Ingredientes y paso a paso para preparar "kefta"





Para preparar esta receta se necesitan: 2 dientes de ajo, 100 gramos de cebolla, 5 gramos de perejil fresco, 550 gramos de carne picada de ternera (o cordero), 5 gramos de sal, media cucharadita de pimienta negra molida, media cucharadita de canela en polvo, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de comino molido y dos cucharadas de aceite de oliva.

Los "kefta" se hacen con carne de cordero, pero pueden adaptarse fácilmente con carne picada de ternera y acompañarse con distintas guarniciones.

El primer paso consiste en picar de manera muy fina el ajo, la cebolla y el perejil, de modo que se integren de forma uniforme en la preparación. En un bol amplio, colocar la carne picada y condimentarla con sal, pimienta, canela, pimentón y comino. Luego, incorporar los ingredientes previamente picados y mezclar hasta lograr una preparación homogénea. Para mejorar la textura, se recomienda amasar la mezcla durante unos minutos, lo que permitirá que los sabores se integren correctamente. Una vez lista la preparación, tomar porciones de tamaño similar y darles forma alargada, tipo cilindro, compactando bien la carne para que no se desarme durante la cocción. Tradicionalmente, se colocan en brochetas, aunque también pueden cocinarse sin ellas. Para la cocción, calentar una sartén o plancha con aceite de oliva a fuego medio-alto. Cuando esté bien caliente, colocar los kefta y cocinarlos durante aproximadamente cinco minutos, girándolos de manera regular para que se doren de forma pareja en todos sus lados.

Con qué acompañar los "kefta"





Este plato admite múltiples guarniciones, tanto tradicionales como adaptadas al paladar local. En su versión más típica, se puede servir con pan árabe, arroz especiado o ensaladas frescas como tabulé o fattoush, que aportan un contraste ligero.

También se puede acompañar con salsas a base de yogur, que equilibran la intensidad de las especias.

Para una opción más cercana a la cocina argentina, los kefta pueden combinarse con ensaladas mixtas, papas al horno o incluso puré, logrando una fusión de sabores que mantiene la esencia del plato original, pero con un toque local.