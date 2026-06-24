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Miércoles, 24 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
DELICIOSO

Receta alta en proteínas: pechugas de pollo rellenas de espinaca sin horno y pocos ingredientes

Se trata de una receta proteica ideal para salir de lo habitual sin complicarse, que combina el aporte nutricional del pollo con las propiedades de la espinaca en una preparación simple y sabrosa.

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A la hora de buscar opciones saludables y fáciles de preparar, las recetas con pollo suelen ser una de las alternativas más elegidas. Esto se debe a su alto contenido de proteínas y su versatilidad, que permite combinarlo con distintos ingredientes para lograr platos completos y equilibrados. 

En este caso, la propuesta incorpora espinaca, un vegetal rico en hierro, fibra y vitaminas, que complementa el valor nutricional del pollo y aporta sabor y textura. El resultado es una preparación ideal para quienes quieren comer mejor sin recurrir a elaboraciones complejas.

Paso a paso para preparar pechugas rellenas de espinaca

Para realizar esta receta se necesitan:

  • 3 pechugas medianas (aproximadamente 650 gramos)
  • 300 gramos de espinaca
  • 1/2 cebolla picada
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharadita de manteca
  • 50 gramos de queso crema
  • Queso rallado (opcional)


El pollo es proteína pura y combinado con la espinaca se potencian y se convierten en un plato muy nutritivo y saciante.&nbsp;
El pollo es proteína pura y combinado con la espinaca se potencian y se convierten en un plato muy nutritivo y saciante. 

  1. El primer paso consiste en lavar bien la espinaca y cortarla en tiras finas. También se debe picar el ajo y la cebolla para tenerlos listos antes de comenzar la cocción.
  2. Por otro lado, es importante preparar las pechugas. Se puede realizar un corte tipo "bolsillo" en uno de los lados o bien hacer pequeñas incisiones en la parte superior para poder incorporar el relleno. Este proceso debe hacerse con cuidado para evitar romper la pieza.
  3. En una sartén, calentar un poco de aceite y saltear el ajo junto con la cebolla hasta que estén transparentes. Luego, agregar la espinaca y la manteca, y cocinar durante unos minutos hasta que reduzca su volumen.
  4. Una vez listo el salteado, retirar del fuego y sumar el queso crema. En este punto también se puede agregar queso rallado para potenciar el sabor. Mezclar bien y condimentar a gusto.
  5. Con el relleno preparado, se deben completar las pechugas y cerrar, si es necesario, con palillos para evitar que se escape durante la cocción.
  6. Para cocinar, llevar las pechugas a una sartén caliente y sellarlas a fuego fuerte de ambos lados. Luego, bajar la intensidad del fuego y continuar la cocción durante unos 15 minutos, hasta que estén bien cocidas en su interior.
  7. Como recomendación, es importante no sobrecocinar el pollo para evitar que quede seco, y dejarlo reposar unos minutos antes de servir para que conserve sus jugos.

Ideas de guarniciones para acompañar

Este plato puede complementarse con distintas guarniciones según el gusto o la ocasión. Algunas opciones incluyen:

  • Ensaladas frescas con hojas verdes y vegetales de estación.
  • Puré de papas o de calabaza, para una opción más clásica.
  • Arroz integral o quinoa, que suman más nutrientes al plato.
  • Verduras salteadas o al vapor, ideales para mantener una comida liviana.
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