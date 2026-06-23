UNA DELICIA
Receta para hacer un budín de naranja esponjoso y húmedo: con solo 5 ingredientes
Este budín de naranja casero es ideal para resolver una merienda rápida, porque lleva ingredientes simples que suelen estar en cualquier cocina y no requiere un procedimiento complicado.
Los budines siempre son una opción práctica y rendidora para acompañar el café o el mate de la tarde. Suelen destacarse no solo por su sabor, sino también por la facilidad en su preparación, lo que los convierte en una alternativa frecuente en los hogares.
Además de ser una preparación accesible, los budines tienen la ventaja de requerir pocos ingredientes, que generalmente están disponibles en la cocina, y no demandan demasiado tiempo de cocción.
En esta ocasión, se trata de un budín de naranja que se prepara con apenas cinco ingredientes, con la fruta como protagonista. Tanto su jugo como su ralladura aportan humedad, aroma y un sabor intenso que lo distingue de otras versiones más tradicionales.
Cómo preparar la receta de budín de naranja, fácil y con pocos ingredientes
Ingredientes
- 2 naranjas
- 2 tazas de harina leudante (o harina común con dos cucharaditas de polvo para hornear)
- 1 taza de azúcar
- 3 huevos
- 1 taza de aceite de girasol o maíz
Preparación
- Para comenzar, es necesario precalentar el horno a 180 °C. Mientras tanto, en un bowl se deben batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y de consistencia cremosa.
- Una vez lograda esa base, se incorpora una de las tazas de harina y se mezcla hasta integrar completamente. A partir de este momento, se recomienda continuar con una espátula o cuchara, evitando el uso de batidora.
- Luego, se añade el aceite y se vuelve a mezclar hasta lograr una preparación homogénea. En este punto, se incorporan la ralladura de las naranjas y su jugo, que serán los encargados de aportar el sabor característico y la humedad al budín.
- Finalmente, se agrega la segunda taza de harina y se integra suavemente, procurando que no queden grumos. La mezcla se vierte en una budinera o tortera previamente aceitada y se lleva al horno durante aproximadamente 35 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y al insertar un palillo salga limpio.
- Podés decorar la superficie del budín con distintos glaseados o coberturas para darle un toque más dulce y llamativo.