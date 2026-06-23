Receta para hacer un budín de naranja esponjoso y húmedo: con solo 5 ingredientes

Los budines siempre son una opción práctica y rendidora para acompañar el café o el mate de la tarde. Suelen destacarse no solo por su sabor, sino también por la facilidad en su preparación, lo que los convierte en una alternativa frecuente en los hogares.

Además de ser una preparación accesible, los budines tienen la ventaja de requerir pocos ingredientes, que generalmente están disponibles en la cocina, y no demandan demasiado tiempo de cocción.

En esta ocasión, se trata de un budín de naranja que se prepara con apenas cinco ingredientes, con la fruta como protagonista. Tanto su jugo como su ralladura aportan humedad, aroma y un sabor intenso que lo distingue de otras versiones más tradicionales.

Cómo preparar la receta de budín de naranja, fácil y con pocos ingredientes

Ingredientes

2 naranjas

2 tazas de harina leudante (o harina común con dos cucharaditas de polvo para hornear)

1 taza de azúcar

3 huevos

1 taza de aceite de girasol o maíz





Podés agregar un glaseado mezclando azúcar impalpable con unas gotas de naranja o también podés bañarlo por encima con chocolate para darle un acabado más dulce.

Preparación

