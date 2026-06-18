DELICIOSO
Receta de budín de café y chocolate: con pocos ingredientes, se resuelve el antojo dulce
Esta receta de budín de café y chocolate se prepara con ingredientes mínimos y funciona bien como merienda o postre para acompañar el café.
El budín de café y chocolate es de esas recetas prácticas, con ingredientes accesibles y un resultado delicioso que permite resolver cualquier merienda o un antojo dulce.
La combinación del café con el chocolate aporta intensidad y equilibrio, mientras que la textura húmeda del budín lo convierte en una opción rendidora y fácil de conservar.
Con unos pocos pasos y una base de ingredientes comunes, se puede lograr un budín casero con buen sabor y una presentación atractiva, especialmente si se suma una cobertura cremosa.
Ingredientes y paso a paso para preparar budín de café y chocolate
Para el budín:
- 3 huevos
- 160 gramos de azúcar
- 120 cc de leche entera
- 110 cc de aceite
- 2 cucharadas de café (diluidas en un poco de leche)
- 250 gramos de harina leudante
Para la cobertura:
- 150 cc de crema
- 150 gramos de chocolate semiamargo
- 1 cucharada de café
- El primer paso consiste en batir los huevos junto con el azúcar en un bowl hasta integrar bien ambos ingredientes. Luego, se incorpora el aceite, la leche y el café previamente disuelto, mezclando hasta obtener una preparación homogénea.
- A continuación, se agrega la harina leudante de forma progresiva, evitando la formación de grumos. Una vez lograda una mezcla uniforme, se vierte en un molde previamente preparado con papel manteca.
- La cocción se realiza en horno precalentado a 170 grados durante aproximadamente 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Para la cobertura, se calienta la crema a fuego bajo hasta que alcance el punto previo al hervor. Luego, se vierte sobre el chocolate picado junto con el café y se deja reposar un minuto sin mezclar. Pasado ese tiempo, se integra hasta obtener una ganache lisa.
- La preparación se lleva a la heladera durante unos 30 minutos para que tome consistencia. Finalmente, se bate ligeramente y se utiliza para cubrir el budín ya frío.