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Jueves, 18 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
DELICIOSO

Receta de budín de café y chocolate: con pocos ingredientes, se resuelve el antojo dulce

Esta receta de budín de café y chocolate se prepara con ingredientes mínimos y funciona bien como merienda o postre para acompañar el café.

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El budín de café y chocolate es de esas recetas prácticas, con ingredientes accesibles y un resultado delicioso que permite resolver cualquier merienda o un antojo dulce. 

La combinación del café con el chocolate aporta intensidad y equilibrio, mientras que la textura húmeda del budín lo convierte en una opción rendidora y fácil de conservar.

Con unos pocos pasos y una base de ingredientes comunes, se puede lograr un budín casero con buen sabor y una presentación atractiva, especialmente si se suma una cobertura cremosa.

Ingredientes y paso a paso para preparar budín de café y chocolate

Para el budín:

  • 3 huevos
  • 160 gramos de azúcar
  • 120 cc de leche entera
  • 110 cc de aceite
  • 2 cucharadas de café (diluidas en un poco de leche)
  • 250 gramos de harina leudante


Para la cobertura:

  • 150 cc de crema
  • 150 gramos de chocolate semiamargo
  • 1 cucharada de café


El café potencia las propiedades del cacao, aportándole un sabor sabor más budín y humedad.&nbsp;
El café potencia las propiedades del cacao, aportándole un sabor sabor más budín y humedad. 

  1. El primer paso consiste en batir los huevos junto con el azúcar en un bowl hasta integrar bien ambos ingredientes. Luego, se incorpora el aceite, la leche y el café previamente disuelto, mezclando hasta obtener una preparación homogénea.
  2. A continuación, se agrega la harina leudante de forma progresiva, evitando la formación de grumos. Una vez lograda una mezcla uniforme, se vierte en un molde previamente preparado con papel manteca.
  3. La cocción se realiza en horno precalentado a 170 grados durante aproximadamente 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  4. Para la cobertura, se calienta la crema a fuego bajo hasta que alcance el punto previo al hervor. Luego, se vierte sobre el chocolate picado junto con el café y se deja reposar un minuto sin mezclar. Pasado ese tiempo, se integra hasta obtener una ganache lisa.
  5. La preparación se lleva a la heladera durante unos 30 minutos para que tome consistencia. Finalmente, se bate ligeramente y se utiliza para cubrir el budín ya frío.
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