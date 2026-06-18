Receta de budín de café y chocolate: con pocos ingredientes, se resuelve el antojo dulce

El budín de café y chocolate es de esas recetas prácticas, con ingredientes accesibles y un resultado delicioso que permite resolver cualquier merienda o un antojo dulce.

La combinación del café con el chocolate aporta intensidad y equilibrio, mientras que la textura húmeda del budín lo convierte en una opción rendidora y fácil de conservar.

Con unos pocos pasos y una base de ingredientes comunes, se puede lograr un budín casero con buen sabor y una presentación atractiva, especialmente si se suma una cobertura cremosa.

Ingredientes y paso a paso para preparar budín de café y chocolate

Para el budín:

3 huevos

160 gramos de azúcar

120 cc de leche entera

110 cc de aceite

2 cucharadas de café (diluidas en un poco de leche)

250 gramos de harina leudante





Para la cobertura:

150 cc de crema

150 gramos de chocolate semiamargo

1 cucharada de café





El café potencia las propiedades del cacao, aportándole un sabor sabor más budín y humedad.