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Miércoles, 17 de junio de 2026

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RICO Y SANO

Receta de galletas de avena y miel: fáciles e ideales para un snack casero y nutritivo

Las galletas de avena y miel son ideales para acompañar el mate o resolver una merienda rápida con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo.

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Para quienes buscan una receta práctica y saludable, las galletas de avena y miel son ideales, ya que llevan pocos ingredientes y tienen un buen aporte nutricional para incorporar en cualquier desayuno o merienda. 

Además, la combinación de avena y miel aporta un valor diferencial: mientras la avena es una fuente de fibra, la miel suma dulzor natural, lo que permite reducir el uso de azúcares refinados sin resignar sabor. 

Receta para hacer galletas de avena y miel

Para preparar esta receta se necesitan ingredientes que suelen estar en cualquier cocina:

  • 120 gramos de copos de avena.
  • 50 gramos de harina de avena (se puede obtener procesando avena común o se compra directamente en una dietética).
  • 1 cucharada de miel.
  • 75 gramos de azúcar.
  • 50 mililitros de aceite neutro.
  • 1 huevo.
  • 1 pizca de sal (opcional).
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).

Podés sumar chips de chocolate o frutos secos picados a la masa de las galletas para sumar más textura y sabor.&nbsp;
Podés sumar chips de chocolate o frutos secos picados a la masa de las galletas para sumar más textura y sabor. 

  1. El primer paso consiste en batir el huevo junto con el azúcar hasta lograr una mezcla de consistencia cremosa. Luego, se incorpora el aceite, la miel y, si se desea, la esencia de vainilla, integrando bien todos los ingredientes líquidos.
  2. A continuación, se suman los ingredientes secos: la harina de avena, la sal y los copos. Se mezcla hasta formar una masa homogénea y compacta. Una vez lista, se recomienda dejarla reposar en la heladera durante unos 10 minutos para que tome consistencia.
  3. Pasado ese tiempo, se retira la masa y se forman pequeñas bolitas con las manos previamente engrasadas. Luego, se aplastan ligeramente para darles forma de galleta y se colocan en una fuente apta para horno.
  4. Finalmente, se cocinan en horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 10 minutos, o hasta que estén doradas en la superficie.
  5. También se pueden sumar ingredientes opcionales como frutos secos, chips de chocolate o pasas de uva para darles un toque distinto y adaptar la receta a distintos gustos.
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