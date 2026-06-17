Receta de galletas de avena y miel: fáciles e ideales para un snack casero y nutritivo

Para quienes buscan una receta práctica y saludable, las galletas de avena y miel son ideales, ya que llevan pocos ingredientes y tienen un buen aporte nutricional para incorporar en cualquier desayuno o merienda.

Además, la combinación de avena y miel aporta un valor diferencial: mientras la avena es una fuente de fibra, la miel suma dulzor natural, lo que permite reducir el uso de azúcares refinados sin resignar sabor.

Receta para hacer galletas de avena y miel

Para preparar esta receta se necesitan ingredientes que suelen estar en cualquier cocina:

120 gramos de copos de avena.

50 gramos de harina de avena (se puede obtener procesando avena común o se compra directamente en una dietética).

1 cucharada de miel.

75 gramos de azúcar.

50 mililitros de aceite neutro.

1 huevo.

1 pizca de sal (opcional).

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).





Podés sumar chips de chocolate o frutos secos picados a la masa de las galletas para sumar más textura y sabor.