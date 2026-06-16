El snack casero y económico para sumar a la picada del Mundial

El Mundial 2026 ya se siente en el aire y cada partido es la excusa perfecta para reunir a comer algo rico con familia, amigos o simplemente desconocidos que comparten la pasión futbolera.

Para aquellos que quieran variar la picada y alejarse de las opciones industriales cargadas de sodio, este snack es la salvación definitiva para comer sano sin gastar de más.

Además, ofrece ese "crunch" que todos buscamos, pero aportando una carga de proteína y fibra de alta calidad que permite picar sin pausa y manteniéndos a todos satisfechos porque es apto vegano.

El snack que va a cambiar tus picadas para siempre: más saludable, más crocante y totalmente irresistible.

¿Cuál es el snack barato y rico que salva la picada mundialista?

El secreto detrás de este snack tan barato como irresistible, son los garbanzos. Esta legumbre, muchas veces relegada solo a los guisos, se transforma en una alternativa súper crujiente que nada tiene que envidiarle a las papas fritas de paquete.

Lo mejor es que esta receta es una verdadera democratización del picoteo: son 100% vegetales, económicos y aptos para que todos disfruten sin restricciones. Solo necesitás un buen horno, el mix correcto de especias y el tiempo justo para lograr que cada grano se convierta en una pequeña explosión de sabor.

Trucos infalibles para que mantengan su textura perfecta durante todo el partido.

Ingredientes para el snack saludable de garbanzos

2 tazas de garbanzos cocidos (pueden ser de lata, bien lavados, o remojados y hervidos).

2 cucharadas de aceite de oliva (o aceite de girasol).

1 cucharadita de sal marina o parrillera.

1 cucharadita de pimentón ahumado (o dulce).

1/2 cucharadita de ajo en polvo.

Opcional: una pizca de pimienta negra o comino para un toque extra de sabor.

Pocos elementos, sabor máximo y totalmente aptos para todo tipo de invitados.

Paso a paso para que el snack quede perfectamente crocante y delicioso

El secado es clave: Escurrí muy bien los garbanzos y colocalos sobre un paño de cocina limpio o papel absorbente. Secalos con mucha paciencia; cuanto menos humedad tengan, más crocantes quedarán. Condimentar: Pasá los granos a un bowl, agregá el aceite y todas las especias. Mezclá bien hasta que queden completamente cubiertos. Precalentá el horno a 200°C. Esparcí los ingredientes en una placa, evitando que se amontonen para que se doren parejo. Cocción: Horneá durante 30 a 40 minutos. Cada 10 minutos, sacudí la placa o movelos con una cuchara para una cocción uniforme. El toque final: Apagá el horno y dejalos enfriar adentro con la puerta apenas entreabierta; esto es fundamental para lograr esa textura perfecta.

Pocos elementos, sabor máximo y totalmente aptos para todo tipo de invitados.

Consejos para que el snack de garbanzos sea un éxito total