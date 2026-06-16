Receta para el frío: cómo preparar un risotto de calabaza bien cremoso

Con la llegada de las bajas temperaturas, las preparaciones calientes y reconfortantes ganan protagonismo en la cocina diaria. Entre ellas, el risotto se posiciona como una de las opciones más elegidas por su textura cremosa y su versatilidad para combinar distintos ingredientes.

En este caso, el risotto de calabaza se presenta como una alternativa nutritiva y sabrosa, ideal para quienes buscan platos simples pero con un resultado sofisticado. La calabaza aporta un sabor suave y dulce, además de sumar vitaminas y minerales que fortalecen la alimentación durante el invierno.

Ingredientes y paso a paso para hacer risotto de calabaza

Ingredientes:

1 cebolla

1 diente de ajo

2 pocillos de arroz carnaroli (aproximadamente 140 gramos)

600 ml de caldo casero o agua con condimentos

1/2 calabaza o zapallo

Cubitos de queso (opcional)

Sal, pimienta y pimentón dulce





El risotto se puede disfrutar solo o acompañado de carne o pollo. En cualquier caso, este plato es uno de los fáciles y rendidores para hacer y permite resolver un almuerzo o cena.

Preparación:

Para comenzar, pelar y cortar la calabaza en trozos y llevarla a horno precalentado a 200 °C hasta que esté bien tierna. Una vez cocida, procesarla o pisarla hasta obtener un puré suave. En una sartén amplia o cacerola, rehogar la cebolla picada junto con el ajo hasta que estén transparentes. Luego, incorporar el arroz y saltearlo durante unos minutos para sellar los granos. A continuación, sumar parte del caldo caliente e integrar el puré de calabaza. La cocción debe hacerse a fuego medio, agregando el líquido de a poco a medida que el arroz lo absorbe. Es importante revolver constantemente para favorecer la liberación del almidón y lograr la textura característica del risotto. Continuar este proceso hasta que el arroz esté en su punto, cremoso pero aún firme en el centro. Si se desea, incorporar cubitos de queso al final para intensificar el sabor y la textura. Servir caliente.

Tips para mejorar la receta